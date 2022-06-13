Devletten aldığı maaşı millete harcıyor

Afyonkarahisar’da bir mahalle muhtarı, seçildiği günden bu yana tahsis ettiği servis aracı ile mahalleliyi pazar yerine ücretsiz olarak taşıyor. Örnek muhtar Mevlüt Karaküçük, mahalle sakinleri için servis minibüsü alıp muhtarlıktan aldığı maaşının tamamını mahallesine harcıyor.

Bayat ilçesinde bulunan 2 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahallesi halkı 3 kilometre uzaklıktaki pazar için kendilerine tahsis edilen servis aracını her hafta ücretsiz olarak kullanabiliyor. Mahalle Muhtarı Mevlüt Karaküçük, 31 Mart yerel seçimlerinden seçildiği gün bir servis aracı alarak mahalle halkını ücretsiz taşıyor. Her hafta Cuma günleri ilçeye kurulan semt pazarına mahalleliyi götürüp getiren muhtar, hiçbir ücrette talep etmiyor.

Mahalleliye sunduğu hizmetlerle örnek bir muhtar haline gelen Karaküçük, muhtarlıktan aldığı maaşının tamamını mahalleye harcıyor. Mahallede düğün ve cenazelerde kullanılmak üzere masa, sandalye ve çadır hizmeti de sunan muhtar Karaküçük, aldığı maaşının tamamını kuruşu kuruşuna tekrar mahalleye hizmete adadığını kaydetti.

“Vatandaşı pazardan alıp evine kadar götürüyorum”

Cuma günleri mahalle halkını ücretsiz pazara taşıdığını kaydeden Karaküçük, “2019 yılında Bayat ilçesi Cumhuriyet mahallesine muhtar adaylığımı koydum. Ben bu insanlara nasıl faydalı olabilirim diye düşünürken dedim ki kendi kendime ben bu insanlara servis aracı alayım bu insanlara faydalı olayım dedim mahalle muhtarlarının elinde çok fazla bir şey olmadığı için bende bu insanlara yardımcı olayım diye bir servis aracı aldım. Bu servis aracıyla Cuma günlere bizim ilçemizin pazarı kuruluyor mahallede ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara, yürüme sıkıntısı yaşayan kim varsa hepsini çarşıdan pazardan alıp evlerine kadar taşıyorum” dedi.

“Yokuşu çıkamıyorlardı, bende servis aracı aldım”

Ücretsiz servis aracının mahallenin tüm ihtiyaçlarında kullanıldığını aktaran Muhtar Karaküçük, “Mahallemiz ilçe merkezine uzak olduğu için ve 3 kilometre mesafede olduğu için ben çocukluğumdan bu yana Sekkaşı dediğimiz bir yokuş vardır, bu yokuşu yaşlılar hep zorla çıkıyor, dinlenerek, oturarak yürüyorlardı. Bende onlara faydalı onlara yardımcı olayım diye böyle bir servis hizmeti başlattım. Servisimiz Cuma günler Pazar kurulduğu günleri çalışıyor. Diğer günlerde de ilçemizde cenaze olursa, düğün, nişan olursa o zaman servisimiz çalışıyor” diye konuştu.

Cenaze ve düğünlerde de masa sandalye hizmeti

Düğün, nişan ve cenazelerde mahallelinin masa sandalye ihtiyacını da ücretsiz karşıladığını bertin Karaküçük, “Bir de ilçemizde masa sandalye kiralamaya gidildiği zaman 2 bin 500 ile 3 bin TL arasında para isteniliyordu. Bu paralar düğün yapanın cebinde kalsın diye ben de mahalleme 300 tane sandalye, 30 tane masa aldım ve düğünlerde ücretsiz olarak veriyorum. Cenaze olduğu zamanda hemen cenaze sahibinin evine giderek taziye çadırlarını kurarım, masasını, sandalyesini bırakıp baş sağlığını dilerim” dedi.

“Devletin verdiği maaşı mahalleliye harcıyorum”

Verilen muhtarlık maaşını tamamen mahalleliye harcadığını aktaran Muhtar Karaküçük, “Devletimizin muhtarlık maaşı adı altında bana verilen parayı ben halkımıza tekrar bu şekilde faydalı olmak açısından masaya, sandalyeye, servisin yakıt parasına bu şekilde geri hibe etmiş oluyorum. Aldığım maaş hemen hemen yetiyor, artan mazot fiyatlarıyla beraber başa baş çıkıyoruz şuanda” dedi.