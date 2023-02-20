Devlet korumasındaki çocuklardan depremzedeler için 30 bin lira bağış

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği 11 il için Türkiye tek yürek oldu. Erzurum’da da birçok farklı alanda yardımlar toplanıyor.

Türkiye’nin deprem için tek yürek olduğu yardım kampanyalarının en anlamlısı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda devlet korumasında bulunan çocuklardan geldi.

Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Çocuk Destek Merkezinde bulunan çocuklardan toplanan yaklaşık 30 bin lira, kurum yetkilileri aracılığıyla AFAD hesabına yatırıldı.

Çocuk Evlerinde kalan çocukların gösterdikleri duyarlı davranış, AFAD ekipleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinden de büyük alkış topladı.