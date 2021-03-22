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Devlet desteği ve bilezikleriyle kurduğu işini büyüttü, 8 kişiye de istihdam sağladı

Bingöl’de 3 çocuk annesi Naime Bolluk, 2 yıl önce devlet desteği ve kolundaki bilezikleri bozdurarak küçük bir mekanda kurduğu gelinlikçi işini büyüttü, 8 kadına daha istihdam sağladı.

Haberde İnsan 22.03.2021, 09:43
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Devlet desteği ve bilezikleriyle kurduğu işini büyüttü, 8 kişiye de istihdam sağladı

Bingöl’de 3 çocuk annesi Naime Bolluk, 2 yıl önce devlet desteği ve kolundaki bilezikleri bozdurarak küçük bir mekanda kurduğu gelinlikçi işini büyüttü, 8 kadına daha istihdam sağladı.

3 çocuk annesi Naime Bolluk (34), 16 yıl önce tekstil sektörüne girdi. Daha sonra terzilik yapmaya başlayan Bolluk, gelinlik dikmeye karar verdi.

Hayalini gerçekleştirmek için eşi ve çocuklarıyla İzmir’e gitmeye karar veren Bolluk, kolundaki bir bileziği bozarak özel bir akademide moda eğitimi aldı. İzmir’de 6 yıl boyunca hem staj yapan hem de eğitimini tamamlayan Bolluk, Bingöl’e dönerek KOSGEB’e başvurdu ve aldığı 30 bin lira ile 2 bileziğini daha bozarak gelinlik dikecek iş yerini kurdu. Kurduğu işletmede diktiği gelinlikleri kendi tasarımlayan Bolluk, 2 yıl içinde işletmesini daha büyüterek 8 kadına daha istihdam oluşturdu. Bingöl’ün yanı sıra Muş, Elazığ, Diyarbakır gibi çevre illerden de sürekli müşterisi olan Bolluk, hedef olarak kendine 40 kişiye istihdam sağlamayı koydu.

Hayalini gerçekleştirmek için bir arayışa girdiğini anımsatan Naime Bolluk, "Araştırdım ki modanın kalbi İzmir ve oraya gitmeye karar verdim. Kendim yıllar önce maddi olarak çok sıkıntı yaşadım, hiçbir şey yaşamadım. İstedim ki bir şeyler yapayım, bir şeylere imza atayım. Ben de başkalarına yardımcı olayım diye hedefledim ve İzmir’in yolunu tuttum. İzmir’e eşim, çocuklarımla ve 1 bavulla gittik. Orada sıfırdan başladık. Bir bileziğimi bozdurdum. Özel bir akademide moda tasarım eğitimi aldım. 6 yıl boyunca orada büyük firmalarda çalıştım. Hem staj gördüm kendimi geliştirdim hem de moda tasarım eğitimini 4 yıl tamamladıktan sonra kendi memleketime geldim. İşyeri açmak istiyordum imkanım yoktu büyükşehirde ancak mesleği öğrenebildim” dedi.

Devlet desteği aldı, 2 bileziğini daha bozdu

Devletin kadınlara sunduğu imkanı değerlendirdiğini ve KOSGEB’e başvurduğunu aktaran Bolluk, "KOSGEB’in bayanlara hibe ettiği 30 bin lira desteği alarak küçük bir işletmeyle başladım. 2 yıl önce KOSGEB ile aldığım destekten sonra bugün 3 katlı bir mağazam var ve 8 kişi için iş alanı oluşturdum. KOSGEB’in bana verdiği imkan ve elimde olan 2 bileziğimi de üstüne ekledim ve küçük bir yerden 3 katlı bir yere geçtik. Hedefim, Türkiye’nin her yerine gelinlik imalatı ve satışını yapmak. Kendi markamı oluşturdum. Kendi markamla tüm dünyaya ya açılmayı düşünüyorum. Bingöl’e yakın illere de ürünler veriyoruz, siparişlere yetişemediğim dönemlerde oldu. Şu an 8 kişi çalışıyoruz hedefim 1 yıl sonra 40 bayanla bu yola devam etmek” şeklinde konuştu.

Gerçek anlamda maddi imkansızlık yaşayanlara gelinlik masraflarını ücretsiz karşıladığını da dile getiren Bolluk, “Kendime bir hedef koydum, yaşadığım sürece gerçek anlamda maddi imkanı olmayan mağdur olan kardeşlerimize gelinliği ve kuaförü kendi tarafımdan hediye ediyorum. Araştırıyorum gerçek anlamda ihtiyaç sahibi olanlara yardımcı olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Gelinlikçi de çalışan kadınlardan Rozerin Zorbozan, “Naime hanımın yanında 8 arkadaşımla birlikte çalışıyorum. Bizim de ileride hedefimiz böyle bir işletme açmak. O yüzden ilk adımı burada atmış olduk. Yakın illerden de sürekli yoğun talep var. Biz de onlara istedikleri siparişleri vermek için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.
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