Dev kazanlar depremzede vatandaşlar için kaynıyor

Elazığ Belediyesi ekipleri, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından depremzede vatandaşların yaralarını sarmaya devam ederken, dev kazanlarda pişirilen bin 200 kişilik iftar yemekleri komşu şehir Malatya’da vatandaşlara ikram ediliyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin yaraları 11 ilde sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede depremin ilk anından itibaren komşu şehir Malatya’ya yardıma koşan Elazığ Belediyesi, sahadaki çalışmalarının yanı sıra, gönül belediyeciliği ile de vatandaşların her an yanında olmaya devam ediyor. Kentten gönderilen yardımların yanı sıra belediye ekipleri tarafından Hayır Çarşısı’nda kurulan dev kazanlarda günlük bin 200 kişiye iftarlık yemek pişiriliyor. Çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan iftarlık yemek menüleri, ekipler tarafından alınarak Malatya’da kurulan ikram çadırlarında vatandaşlara dağıtılıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, gönül belediyeciliğinin devam edeceğini belirtti. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın şantiye belediyeciliğinin yanı sıra gönül belediyeciliği çerçevesinde de sahadaki çalışmalarına devam ettiğini belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Yaklaşık 2 yıldır yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç insanlarımızın evlerine bizzat giderek sıcak yemeklerini ulaştıran çalışmalarımız devam etmektedir. Şu anda da aynı çalışmalar Ramazan ayı dolayısıyla da devam etmektedir. Bunun yanı sıra, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ Belediyesi ilk andan itibaren depremzede vatandaşlarımıza gerekli yardımları ulaştırmak için gayretli çalışmalarına devam etmektedir. İlk günden itibaren özellikle komşu şehrimiz Malatya’ya günlük sıcak çorba, yemek ikramlarımız, ekmek ve gıda takviyesiyle birlikte bütün günlük ihtiyaç ve lojistik desteğimizi vermeye başlamıştık. Şu an itibarıyla da mübarek Ramazan ayında Malatya’da halen iftar çadırımızda her akşam yaklaşık bin 200 kişiye orada iftar yemeği vermeye devam etmekteyiz. Bu çalışmalarımızın amacı, sosyal anlamda insanlarımıza dokunabilmek bir nebze yardımcı olabilmek ve onlarla beraber olmaktır. Ayrıca Elazığ’da bulunan depremzede vatandaşlarımıza aynı şekilde Belediyemizin bütün maddi ve manevi imkanları çerçevesinde yemek ikramlarında bulunduk bulunmaya devam edeceğiz. İnsanlarımızın her türlü yanında olmak için Elazığ Belediyesi olarak bu tür çalışmalarımız devam edecektir" dedi.