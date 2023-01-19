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Dev dalgalar sahilde gezenleri böyle ıslattı
Yalova’da lodosun etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar sahilde yürüyüş yapanları ıslattı. Sahilde yürüyüş yaparken ıslanan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.
Haberde İnsan 19.01.2023, 09:28
Yalova’da lodosun etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar sahilde yürüyüş yapanları ıslattı. Sahilde yürüyüş yaparken ıslanan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.
Armutlu ilçesi sahilinde lodosun etkisiyle deniz kabardı boyu 4-5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Oluşan dev dalgalar kayaları aşarak sahil kesimine ulaştı. Sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar sahile ulaşan dalgalarla sırıl sıklam ıslandı. Sahilde yürürken ansızın ıslanan vatandaşlar büyük şok yaşadı.