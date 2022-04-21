Dev cadde trafiğe kapandı, 5 bin kişi iftar yaptı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı mahalledeki yarım kilometrelik cadde trafiğe kapatılarak 5 bin kişilik iftar sofraları kuruldu. Üniversite öğrencileri ve mahalle sakinleri gönül sofralarında iftar yaparak Ramazan ayının maneviyatını hep birlikte yaşadı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen ‘gönül sofraları’ iftar programı, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Değirmenaltı Mahallesi’nde yapıldı. Mahallede yaşayan binlerce vatandaşın bir araya geldiği iftar programında, ilahi dinletisi eşliğinde oruçlarını açan vatandaşlar iftar programının düzenlenmesinde emeği geçen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve ekibine teşekkür ettiler.

İftar programını sonunda çocuklara pamuk şekeri dağıtılırken, Karagöz ve Hacivat oyunu sergilendi. İftara katılan vatandaşlara ise Osmanlı Macunu ve Ramazan Şerbeti ikram edildi. Yaklaşık yarım kilometrelik iftar sofrası dron ile havadan da görüntülendi.

İftara katılan öğrencilerden Ekrem Taşkıran, “Öncellikle belediye başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bütün Tekirdağ halkını ve öğrencilerini düşünerek böyle bir gönül sofrası kuruyorlar. Bizde bir bakıma bu fırsattan yararlanıyoruz. Ramazan ayının vesilesini, maneviyatını alıyoruz” dedi.

Üniversite öğrencilerinden Abdulkadir Ethemoğlu ise, “Öncellikle buradan belediye başkanımız ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu mübarek ayda özellikle öğrencilerin zor zamanlarında yanımızda oldukları için çok mutluyuz. Mükemmel bir ortam var. İnsan bu ortamı görünce Ramazan’ın sıcaklığı hissediyor. Evimizden uzağız ama burada sıcak ortamın farkındayız. Tekrardan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar ve bayramlar” dedi.