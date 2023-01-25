DEÜ’den Kızılay ile örnek protokol

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Türk Kızılayı arasında kan bağışı bilincini artırmaya yönelik anlamlı bir protokol imzalandı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından imzalanan protokol ile ortak sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra kan bağışına olan gönüllü katılımların artırılması yönünde eğitim ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

DEÜ, Türk Kızılayı ile kan bağışı bilincini artırmaya yönelik önemli bir protokole imza attı. Protokol gereği ortak sosyal sorumluluk projeleri ve kan bağışına olan gönüllü katılımların artırılması yönünde eğitimle tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Anlamlı sosyal sorumluluk

Protokol imza töreninde konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliklerini her geçen gün yenileriyle geliştirdiğini belirtti. Kan bağışının hayati önemine dikkat çeken Rektör Hotar, DEÜ’nün toplumsal katkı stratejileri doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerini sürdürdüğüne değinerek," Ülkemizin köklü kurumlarından olan Türk Kızılayı’na, salgınlar ve kış koşulları nedeniyle düşen bağışları yeniden canlandırmak ve kurumun ’Kan Dostumuz Olun, Bu Kış Da Umut Olun’ çağrısına ses vermek için ortak bir çalışma protokolü imzaladık. Kamusal sorumluluklarımız doğrultusunda son derece anlamlı bulduğumuz desteğimizi, imzalanan protokol ile Kızılay’a sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kan bağışı çağrısı

"Ulusal Kan Bağışı" programını yürüten Kızılay’ın günlük stoklarının 100 bin ünite civarında olması gerektiğini hatırlatan Rektör Hotar, "Türkiye’de yılda yaklaşık 3 milyon kan bağışına ihtiyaç duyuluyor. Bir bilim kurumu olarak bu konudaki sorumluluğumuzun farkındayız. Dokuz Eylül Üniversite olarak kan bağışının hayati öneminin özellikle altını çizmek, bağışlanacak bir ünite kanın 3 kişiyi yaşama bağladığını yeniden hatırlatmak istiyoruz. Bölgemizde bulunan hastanelerin kan ihtiyacının karşılanması için de oldukça önemli olan protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, büyük ailemizin tüm fertlerini sadece 15 dakikalarını ayırarak Kızılay’a kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Eylül Bebekler"e dikkat çekildi

Kızılay temsilcileri ile Dokuz Eylül Üniversitesinin engelsiz toplum farkındalığına dikkat çekmek için hayata geçirdiği ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "Eylül Bebekler" projesini de görüşen Rektör Hotar, "Eylül Bebekler ile özel gereksinimi olan evlatlarımızın sıklıkla maruz kaldıkları akran reddini de önlemeyi hedefliyoruz. Tüm bunları Kızılay yetkilileri ile görüştük ve projenin yaygınlaştırılması için ortak çalışmalar planladık. Bunun dışında birimlerimizde ve kampüslerimizde kan bağışına olan gönüllü katılımların artırılması yönünde eğitim ve tanıtım faaliyetleri planlıyoruz. Bunu yaparken de Genç Kızılay Öğrenci Topluluğumuz üyeleri ile gönüllü çalışmaları yürüterek özellikle etkin akran farkındalığı çalışmaları gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

"Dayanışma ruhu pekişecek"

Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliği içinde olmanın memnuniyetini dile getiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise imzalanan protokolün kurumlar arası dayanışma ruhunu pekiştirecek değerli bir fırsat olduğunu kaydetti. Dayanışma etkisinin topluma yayılacağını belirten Kınık, "Ülkemizin akademik camiasının önemli değerlerinden olan Dokuz Eylül Üniversitesi ile çok boyutlu iş birliklerimize bir yenisini ekledik. Kan bağışı küçük yaşlarda edinilebilecek bir tutum. İyiliği insanlarla tanıştıran bir şey. Üniversite öğrencilerimizin bu sıralarda otururken dayanışma ruhu taşımaları açısından da çok önemli. Gerek eğitimlerde gerek DEÜ ile birlikte düzenlenecek kan bağışı kampanyalarında, imzaladığımız protokolümüz çerçeve olacaktır. Bu iş birliği protokolü ve şimdiye kadarki çabalarından dolayı Türk Kızılayı adına Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a ve tüm Dokuz Eylül ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü binasında gerçekleşen imza törenine; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci, Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, İzmir Kan Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul ve DEÜ üst yönetimi katıldı.