Dersi sınıfta değil, yerin 150 metre altındaki 5 bin yıllık tuz mağarasında işlediler

Çankırı’da üniversite öğrencileri, yerin 150 metre altındaki 5 yıllık Çankırı Yer Altı Tuz Şehri’nde ders işledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, öğrencilerle birlikte Çankırı’da bulunan 5 bin yıllık Yer Altı Tuz Şehri’nde ders işledi. Öğrencilerin seçmeli olarak aldıkları “her yönüyle tuz” dersi çerçevesinde tuz mağarasında işlenen derste Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, tuz madenin oluşumu, tuzun Türkiye için önemi, Çankırı tuzunun özellikleri anlatıldı. Derse katılan öğrenciler tuz mağarasının dikkat çeken özellikleri hakkında da bilgi sahibi oldu.

“Öğrenciler oldukça ilgililer”

Öğrencilerin derse yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ercoşkun, “Çankırı tuzunun özellikleriyle ilgili ders yapıyoruz. Tuz hakkında birkaç makale, birkaç kitap yazmış birisi olarak bu konuda öğrencilerime faydalı olabileceğimi düşündüğüm için bu dersi açtım ve ders yoğun ilgiyle karşılanıyor. Sınıflarımızın alabildiği kadar öğrenci alabiliyoruz. Öğrenciler de oldukça ilgililer. Üniversitemiz bulunduğu coğrafyadaki değerleri değer katmak bu değerleri araştırmak gün yüzüne çıkartmak gibi bir vizyonu, bir misyonu bulunmakta. Bu sebeple de Bu ders üniversitemiz için de önemli bir ders olarak değerlendiriyoruz” dedi.

“Çankırı tuzunun mineral birikimini çalışmalarımızda ortaya çıkarttık”

Tuzla ilgili yaptığı çalışmalara da değinen Ercoşkun, “Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından ve hatta dünyanın dört bir yanından öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerle 5 tane yüksek lisans tezi tamamladık. Bu arkadaşlarımızdan 2’si Cibutili. Arkadaşlarımızdan birisiyle tuzdan oluşmuş bir çöl olan Danakil Çölü üzerine çalıştık. Cibuti’nin kuzey bölgesinde bulunuyor. Bir de Asal Gölü ilgili bir çalışma yaptı. Bulunduğumuz madenle ilgili, Germece tuzlarıyla ilgili yüksek lisans çalışmaları gerçekleştirdik. Çankırı’da satılan Çankırı tuzlarıyla ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. Adeta Çankırı tuzunun imzasını veya Çankırı tuzunu Çankırı yapan mineral birikimini çalışmalarımızda ortaya çıkarttık” diye konuştu.

Öğrenciler ise tuzu her yönü ile ele aldıkları dersin oldukça keyifli geçtiğini söyledi.