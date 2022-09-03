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Dereye düşen işçinin yardımına itfaiye koştu
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dere yatağı üzerindeki demir korkulukları değiştiren işçi dereye düştü. Yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince dereden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
Haberde İnsan 03.09.2022, 19:52
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dere yatağı üzerindeki demir korkulukları değiştiren işçi dereye düştü. Yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince dereden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
Pazarköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, dere yatağındaki demir korkulukları değiştiren işçi R.K., dengesini kaybederek dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahalesi dere yatağına merdivenle inen ekipler tarafından yapıldı. Sedyeye alınan yaralı, ekiplerce yukarı çekildi. Ardından ambulansa alınan R.K., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. R.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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