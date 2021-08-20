Dereköy Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğu

Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin dönüş yolculukları devam ediyor. Yaşadıkları ülkelere dönüşte Edirne’deki Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında yaşanan yoğunluk sebebiyle Kırklareli Dereköy Sınır Kapısını tercih eden gurbetçiler, ailelerinden ayrılmanın hüznünü yaşıyor.

Yıllık izinlerini ailelerinin yanında geçirmek için sevinç ve heyecanla Türkiye’den gelen gurbetçiler, izinlerinin bitmesinin ardından yaşadıkları ülkelere dönmenin ve sevdiklerinden ayrılmanın hüznünü yaşıyor. Edirne’deki Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle Kırklareli Dereköy Sınır Kapısını tercih eden gurbetçiler uzun kuyruklar oluşturdu.

Sıcaktan bunalan gurbetçiler yol kenarlarında su, çay ve benzeri meşrubatlarla serinlemeye çalıştı. Zaman zaman 4 kilometreyi aşan kuyrukta kalan gurbetçilere Türk Kızılay’ı tarafından su dağıtıldı.

Gece saat 04.00’ten beri bekleyen gurbetçi Gani Dikmen, “Vatanımıza, toprağımıza büyük sevinçle geldik, hüzünle ayrılıyoruz. Bu yollar hiç bitmeyecek. Türkiye’ye gelirken 12 saat Sırbistan’da bekledik. Şimdi Dereköy Sınır Kapısında da bekleyeceğiz galiba 8-10 saat. Kapıkuleye gittim orada da bizi otoparka yönlendirdiler. Orada da 15 saat bekleyeceğimizi duyunca buraya geldim” dedi.