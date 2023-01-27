Derede mahsur kalan kedi, itfaiyeye zor anlar yaşattı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, düştüğü deredeki sazlık alanda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri bir metre derinliğindeki suya girerek kurtardı.

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 815 Sokak’tan geçen derenin orta kısmında, mahsur kalan kedi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli itfaiye eri, yaklaşık 5 metre yüksekliği bulunan derenin içine merdiven yardımıyla indi. İtfaiye eri su ve sazlıklarla kaplı alandaki kedinin yanına güçlükle yaklaştı. Korkuya kapılan kedi, sazlıkların üzerinde hareket ederek yer değiştirdi. Kedinin suya kapılacağını düşünen hayvanseverler ise büyük üzüntü yaşadı. İtfaiyenin kendisine yaklaştığını gören kedi sık sık yer değiştirdi. Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekibi kediyi dere yatağında yakalamayı başardı. Dereden çıkarılan kedi yakındaki bir parka bırakıldı. Vatandaşlar ise itfaiyenin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.