Derecik’te kışlık odun toplama telaşı

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Koryürek köyünde yaşayan vatandaşlar, kışın yakmak üzere odun toplamak için yoğun mesai harcıyor.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde hava sıcaklığının düşmesiyle vatandaşların kış hazırlığı başladı. Koryürek köyünde yaşayan vatandaşlar, bölgede topladıkları odunları sırtlarında veya katırlarla yol güzergahına indirerek traktöre yükleyip evlerine getiriyor. Getirdikleri odunları kendi imkânlarıyla balta ve ağaç kesme motoruyla parçalayan vatandaşlar, kışın sobada kullanmak için istifliyor.

Kış mevsiminin zorlu geçtiğini belirten Suat Yılmaz, "Kış mevsimi başlamadan odun toplamaya geldik. Köydeki arkadaşlardan destek alarak dere kenarında biriken kuru odunları topluyoruz. 1-2 gün öncesinden gelip odun toplayıp istifliyoruz. Tabi bazı bölgeler var, katır yardımıyla yola getiriyoruz. Ondan sonra traktöre yükleyip aynı gün içerisinde köye ulaştırmaya çalışıyoruz. Sadece kuru ağaç topluyoruz. Yaş ağaçlara zarar vermeden kurumuş ağaçları topluyoruz. Daha sonra köydeki işlemleri beraberce yapıp kış için saklıyoruz. Kış boyunca topladığımız odunları yakacağız” dedi.