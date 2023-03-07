Depremzeler için Bartın’lı annneler fanila ve iç çamaşırı dikiyor

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem sonrası etkilenen illere yardımlar devam ederken, Bartınlı annneler halk eğitim merkezi ve evlerinde gönüllü fanila ve iç çamaşırı dikiyor.

Bartın’ın Ulus ilçesi Kumluca beldesi halk eğitim merkezi kursiyerleri ile ev hanımları depremzedelerin çok acil ihtiyaç duydukları atlet, iç çamaşırı ve fanilaları üretimlerini hızlandırdı.

Hayırseverlerin ve işadamlarının katkıları ile alınan kumaşlar Bartınlı ev hanımları ve kursiyeler tarafından depremzedeler için iç çamaşır ve atlet üretimini hızlandırdı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kubilay Kocamanel, "Deprem bölgemiz Kahramanmaraş da yaralarımızı bizde bir nebze saralım düşüncesiyle, Kumluca beldesindeki el sanatları kursumuzda bayan ve erkek iç çamaşırı dikiliyor. Deprem bölgesinde şu an hijyen sağlanamadığı için en çok ihtiyacın bu olduğunu düşünerekten, buradaki usta yöneticilerle beraber bu işleri yapmağa gayret gösteriyoruz. Bu kumaşları almamızda bize yardımcı olan işadamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda gönüllü olan Kumlucalı kursiyerlerimiz evlerine iş götürerek orada da dikim sağlamaktadırlar. Burada çalışan gönüllü kursiyerler ve usta öğreticilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Usta öğretici Semiha Şahinel ise "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için atlet dikiyoruz. Devamlı ihtiyaç olduğunu duyuyoruz. 15 personelimiz var. Gönüllü gelen arkadaşlarımız da var. Bu arada yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Deprem bölgemizde su sıkıntısı olduğundan iç çamaşırları yıkama şansları olmadığı için, dikip deprem bölgesine destekte bulunmak istedik. Ulus halk eğitim olarak, bu çalışmalarımız yoğun şekilde kurs öğrencilerimizle yapmağa emek vermeğe çalışıyoruz. İnşallah bunlar erkek çamaşırları bundan sonra kız çocuklarımıza dikmek için bir çaba göstereceğiz" dedi.