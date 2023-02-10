Depremzedelerin yaraları Samsun’da sarılıyor

Depremin yaşandığı şehirlerden Samsun’a getirilen 30 depremzedenin hastanelerde tedavileri sürüyor.

Deprem bölgesinden Samsun’daki çeşitli hastanelere getirilerek tedavi altına alınan 30 depremzede vatandaşın tedavileri devam ediyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavileri devam edenleri ziyaret ederek, durumları hakkında doktorlarından bilgi alan Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletip acil şifalar diledi. Vali Vekili Hasan Öztürk, yaşamış oldukları büyük afetin yaralarının devlet-millet dayanışmasıyla sarılacağını söyledi. Öztürk’ün ziyaretine İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal eşlik etti.