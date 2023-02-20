Depremzedelerin ihtiyaçları hayır çarşısından karşılanıyor

Bolu Valiliği ve duyarlı vatandaşların bağışlarıyla kurulan hayır çarşısı, kentte misafir edilen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Gençlik Merkezi’ne kurulan Afetzede Karşılama Merkezi (BAB-MER), depremden etkilenen vatandaşların kaydını almaya devam ediyor. Bolu Valiliği koordinesinde Bolu’ya deprem bölgesinden gelen aileler, akrabalarının yanına veya KYK yurtlarına yerleştiriliyor. BAB-MER’de kaydı alınan depremzede ailelerin ihtiyaçları da not ediliyor. Burada oluşturulan ihtiyaç listeleri ise Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında oluşturulan hayır çarşısında hazırlanıyor. Kazak, gömlek, pantolon, mont, ayakkabı, iç çamaşırı gibi giyim ürünleri ihtiyaca göre paketlenerek, depremzede ailelerin ikamet ettiği adreslere ulaştırılıyor. Hayır çarşısının ise Bolulu vatandaşlar tarafından yapılan nakdi ve ayni desteklerle kurulduğu öğrenildi. Hayır çarşısını ziyaret eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, yapılan yardımlardan dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

"Her türlü ihtiyaçları karşılanıyor"

Depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Vali Erkan Kılıç, "İlimize deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın, kayıtları ve ihtiyaç listeleri Karaçayır Mahallesi’nde bulunan noktamızdan alınıyor. Orada ihtiyaçlarını sıralayan depremzedelerimizin istekleri hayır çarşısındaki görevli arkadaşlara iletiliyor. Buradan da vatandaşlarımızın istekleri paketlenip, şu anda ikamet ettikleri noktalara ulaştırılıyor. Buradan ayakkabı, çorap, mont, iç çamaşırı gibi her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Bolu halkına da teşekkür ediyorum. Hayır çarşısında bulunan ürünlerin tümü Bolulu vatandaşların ayni ve nakdi destekleriyle alınmış olan ürünler. Dolayısıyla bu noktada da sorumluluğumuz var. Her birinin 1 lirasının da yerine ulaştırılması son derece önemli" dedi.

"Devletimizin imkanları depremzede vatandaşlarımıza açık"

Vali Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim bütün kamu tesislerimiz, yurtlarımız, devletimizin ne imkanı varsa depremzede vatandaşlarımıza açık. Şu anda dışarıda olan bir vatandaşımız yok. Bize başvurduğu takdirde yerlerimiz çok şükür var. Her türlü barınma ihtiyaçları devletimiz tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Buradaki hayır çarşısından aynı zamanda gıda yardımı da yapıyoruz. Bunlar tamamen hayırsever Bolu halkının desteğiyle yapılan faaliyetler. Burada yaklaşık 50 kamu görevlisi çalışıyor."