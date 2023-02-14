Depremzedelerin ihtiyaçları bu çarşıda karşılanıyor

Çorum Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayır çarşısı kurdu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenenlerin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren yardım bölgelerine yardım gönderilmesi için seferberlik ilan eden Çorum Belediyesi, şimdi de afet bölgelerinden tahliye edilen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma yürütüyor.

Ticaret ve Sanayi Odası Kompleksi’nde Çorum Belediyesi öncülüğünde kurulan ve hayırseverlerinde destek verdiği Hayır Çarşısı’nda; kente gelen depremzedelerin giyimden ayakkabıya, temizlikten gıdaya tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hayıt Çarşısı’nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanacağı bir hayır çarşısı kurduklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çarşımızda depremzede kardeşlerimizin ihtiyacı olan her şey var. Çorum Belediyesi, AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri birlikte hummalı çalışma yürütüyor. Bütün ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Buradan hayırseverlere de çağrımız var. Çocuk botlarında biraz eksiğimiz var. Sipariş verdik, getirtiyoruz. Hayırseverlerimiz de karşılayabilir. Biz belediye olarak ne lazımsa temin edilmesi noktasında her çalışmayı yapıyoruz. Burada hayır sahiplerinin de desteklerini bekliyoruz" dedi.

Hayır çarşısında tüm ihtiyaçların karşılanması noktasında sistemli bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Başkan Aşgın, "Buraya gelen vatandaşlarımızın öncelikle kayıtları alınıyor. Sonra istek listesi oluşturuluyor. İhtiyaç listesine göre ne eksiği varsa karşılanıyor" ifadelerini kullandı.

Ensar ve muhacir olma anlamında şu an Ensar olmanın vakti olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, "Depremzedelerimizin konaklama noktasında da ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin desteklerinin devam etmesini bekliyoruz. Bir eve ne lazımsa, kendi evlerinin ne ihtiyacı varsa onların hepsi buradaki kardeşlerimize de lazım. Gıda kolisi konusunda, temel gıda malzemeleri, diş macunu, diş fırçası gibi temel hijyen malzemeleri konusunda da yardımcı olabilirler. Giyilmemiş olması şartıyla kazak, mont, kaban, pantolon, ayakkabı noktasında da hemşehrilerimiz destek verebilirler. Hayırseverlerimize bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.