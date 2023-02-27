Depremzedelere moral için kar banyosu yaptı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Kadim Alıcı, depremzede vatandaşlara moral vermek amacıyla kar banyosu yaptı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ve soğuk havaya karşı direncini soyunarak kara girdiği videolarla gösteren Kadim Alıcı (58), bu kez depremzedelere moral vermek için kar banyosu yaptı. Sıfırın altında 10 derecede birçok kişi sokağa çıkmaya bile cesaret edemezken o soyunup karlı zeminde yuvarlandı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından zor günler geçiren afetzedelere moral vermeyi hedeflediğini ifade eden Alıcı; bu mevsimde kara girmenin şifa olduğunu söyledi.

“Tek amacım moral olmak”

Alıcı, depremzedelere moral olmak için kara girdiğini söyleyerek, “Ülkemizde büyük bir deprem oldu. Allah devletimize, milletimize, memleketimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Tek amacım deprem bölgesindeki kardeşlerimize bir nebze de olsa moral olması gayesiyle kara giriyorum. Bu mevsimde bu kara girmek şifa. Soğuğa dayanabilecek herkesi kara girmeye davet ediyorum, yoksa hasta olursunuz. Karı üstünüze koyacaksınız, vücudunuzu karı eritecek. İnşallah bu çekmiş olduğum video kardeşlerimize moral olur” dedi.