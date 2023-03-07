Depremzedelere mektup yazan Rahmetullah’a teşekkür

İstanbul’dan, Adıyaman’daki depremzedelere mektup ve harçlıklarından biriktirdiği 100 TL’yi gönderen 2. sınıf öğrencisine Adıyaman Valiliği tarafından teşekkür edildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde Adıyaman’da da binlerce vatandaş hayatını kaybetmiş ve binlerce bina ise yıkılmıştı. İstanbul Tuzla Oruç Reis İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Rahmetullah Dinçel, depremzedeler için mektup yazarak, harçlıklarından biriktirdiği 100 TL’yi Adıyaman’a göndermişti. Rahmetullah Dinçel mektubunda, "Kardeşlerim hepinize geçmiş olsun. Biz sizin her zaman yanınızdayız. Sakın üzülmeyin ve umudunuzu kaybetmeyin. Biz sizlere yeni evler yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

Minik çocuğun mektubunu alan ve oldukça duygulanan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, "Tuzla Oruç Reis İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinden Rahmetullah Dinçel’in Adıyamanlı kardeşlerine gönderilmek üzere yazdığı mektup Valiliğimize ulaştı. Rahmetullah, senin gibi koca yürekli evlatlarımız olduğu sürece bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız. Bu yaraları hep birlikte saracağız. Dünyanın en kıymetli şeyi sevmek ve sevilmek, senin sevgi dolu kalbin buradaki tüm depremzede kardeşlenin kalbini ısıtıyor. Bu topraklarda Rahmetullahlar olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. İyi ki varsın Rahmetullah" diyerek teşekkür etti.