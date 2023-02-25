Depremzedelere küçükbaş hayvan desteği

Konya’nın Kulu ilçesinde başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan damızlık küçükbaş hayvanlar Gaziantep’e gönderildi.

Kulu Belediyesi’nin deprem bölgesindeki vatandaşlar için başlatmış olduğu küçükbaş canlı hayvan kampanyasında, İsveç UİD teşkilatı başta olmak üzere mahalle muhtarları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla 262 küçükbaş hayvan toplandı. İlk etapta 186 adet küçükbaş hayvan Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere kamyona yüklenerek yola çıktı. Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, 2. etapta geriye kalan 76 küçükbaş canlı hayvan ile yardımseverlerden bağışlanacak olan diğer küçükbaş hayvanların birlikte gönderileceğini söyledi. Başkan Ünver, İsveç’te bulunan teşkilatlardan UİD, muhtarlar ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.