Depremzedeler yararına yardım kampanyası düzenlendi, vatandaşlar akın etti

Edirne’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hazırladıkları yiyeceklerden depremzedeler yararına yardım kampanyası düzenleyen kadınlara, çok sayıda vatandaş alışveriş yaparak destek verdi.

Belediye personelleri ile gönüllü kadınların katkılarıyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çok sayıda kadın depremzedeler yararına yardım kampanyası düzenledi. Kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi’nde düzenlenen yardım kampanyasında evlerde hazırlanan ürünler satışa sunuldu. Tüm geliri depremzedelere bağışlanacak olan yardım kampanyasına, çok sayıda vatandaş alışveriş yaparak destek verdi. Hazırlanan ürünler kısa sürede tükendi.

Yardım kampanyasına katkı veren kadınlar, depremzede vatandaşların yaralarını sarmak acılarına bir nebze ortak olmak için bu yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Hazırlanan ürünlerden satın alarak kampanyaya destek veren vatandaşlar da, depremin yaşandığı ilk günden beri yaraların sarılması için imkanlar dahilinde yardım ettiklerini vurguladı.