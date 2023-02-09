Depremzedeler yararına ’Sanat eserleri mezatı’

Hattat Mahmut Şahin, geliri depremzedelere ulaştırılmak üzere ’Sanat eserleri mezatı’ düzenleyeceklerini bildirdi.

Mezatın tarih ve saatinin daha sonra belli olacağını belirten Şahin, eserlerin 14 Şubat gününe kadar kendilerine ulaştırılmasını istedi. Şahin, "Müzehhip, müzehhibe, hattat ve ebrucu dost ve arkadaşlarım; ben ve gazeteci İsmail Kılıçarslan koordinatörlüğünde yapılacak açık artırmadan sağlanan gelir depremzede kardeşlerimizin bir yarasını sarabilmek niyeti ile bağışlanacaktır. Katkıda bulunmak isteyen dostlarımızın çerçeveli-çerçevesiz eserlerini 14 Şubat Salı gününe kadar bize ulaştırılmasını istiyoruz. Bilindiği gibi, gelenekli sanatlarımız tarih boyunca birlik ve beraberliğime hizmet etmiştir. Gelirin tamamı AFAD’a teslim edilecektir" diye konuştu.