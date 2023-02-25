Depremzedeler üşümesin diye makinenin başına geçtiler

Düzce (İHA) – Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından kurtulan depremzedeler için Düzce Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve kursiyerleri tatilde bile çalışarak uyku tulumları dikiyor. Kış şartlarında depremzedelerin üşümemesi için çalışan HEM kursiyerleri ve öğretmenleri diktikleri yastıklı uyku tulumlarını paketleyerek depremzedelere gönderdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 11 ilde yıkımlara neden olurken milyonlarca insanın kış şartlarında evsiz kalmasına neden oldu. Depremden sağ kurtulanlar ise soğuk havayla mücadele etmek zorunda kaldı. Bu çerçevede 1999 yılında depremi yaşayan ve kış şartlarında depremden sağ kurtulmanın zorluklarını bilen Düzceliler, depremzedeler için yoğun yardım kampanyalarına devam ediyor. Yapılan yardımlar çerçevesinde depremin olduğu ilk günden bu zaman kadar depremzedeler için çalışan Düzce Halk Eğitim Merkezi, deprem bölgesinde insanların soğuktan en az etkilenmesi için uyku tulumları diktiler. Yastıklı uyku tulumları ile depremzedeler, kış soğuklarında çadırlarında daha sıcak uyuyabilecekler. Sıcak tutan ve cep ve yastığı ile soğuk havaya karşı korunaklı yapılan uyku tulumları deprem bölgesinde çadırda yaşamak zorunda kalan depremzedelere ulaştırılacak. Halk Eğitim Merkezin öğretmen, yönetici ve kursiyerleri tarafından dikilen 500 uyku tulumunu dikerek deprem bölgesine gönderilmek üzere dikimleri de yapıldı.

Dikilen uyku tulumları hakkında bilgiler veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Can, “Kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte yaptığımız uyku tulumlarını paketleyerek deprem bölgesine göndermek üzere hazır hale getirdik. Düzce Halk Eğitim merkezi olarak 500 adet uyku tulumu yaptık. Bölgeden talep gelince uyku tulumu yapmaya başladık. Merkezimiz bünyesindeki usta öğreticilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hep birlikte el ele vererek yaptılar. Hepsine teşekkür ederim. Deprem olan illerde bazı bölgelerde havalar ciddi anlamda soğuk. Bir an önce bizde hızlı şekilde uyku tulumlarını üretip anlamda soğuk dedi.

“Bizlerde yaşadık, depremzedeleri şehir olarak iyi anlıyoruz”

Düzce Halk Eğitim Merkezi Kursiyeri Fatma Kaşkır ise daha önce kış mevsiminde Düzce’nin de depremi yaşadığını ve şu an 11 ildeki depremzedelerin yaşadıklarını çok iyi bildiklerini belirterek, “Depremzedeler için yastık ve uyku tulumları hazırladık. Daha önce de giysiler, eşofman takımları dikmiştik. Depremzedelerin ihtiyacı olan her türlü yardımları yapmaya çalışıyoruz. Bizler de depremi defalarca yaşadık. Şehir olarak o depremin içindeymişiz gibi hissediyoruz. Bundan dolayı da yardımlarımızı esirgemeden canla başla hazırlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hazırlanan yastıklı uyku tulumları ise yine Halk Eğitim Merkezi idareci, öğretmen ve kursiyerleri tarafından paketlenerek deprem bölesine gönderilmek üzere hazırlandı.