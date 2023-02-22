Depremzedeler korku dolu anı anlattı: "Yer yarıldı, içine düştük sandım"

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere Gaziantep’teki evlerinde yakalanan afetzedeler, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem, yüzyılın afeti olarak nitelendirildi. Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 11 ili etkileyen deprem, büyük hasar ve can kayıplarına neden oldu. Bir ülke büyüklüğündeki alanı sarsan ve açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının etkisine sahip olan deprem felaketi, hafızalardan silinmeyecek derin yaralar bıraktı. Van Valiliği koordinasyonunda deprem bölgesinden kente getirilen aileler, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Aişe Sıddıka Erkek Öğrenci Yurdunda konuk ediliyor. Ailesiyle birlikte yurda yerleştirilen depremzedeler, yaşadıklarını anı anlattı.

"Ameliyatlı halimle dışarı çıkardılar"

İHA muhabirine konuşan 62 yaşındaki Asya Kuşçu isimli afetzede, depreme Gaziantep’teki evlerinde yakalandıklarını anlattı. Deprem sırasında uyanık olduğunu ve evdeki dolapların devrildiğini belirten Kuşçu, sonrasında büyük bir çığlık attığını ve teras kattaki kızına seslendiğini söyledi. Kuşçu, "Kızıma bağırdım ve aşağı indi. Ben ameliyatlıydım, beni çok zor aşağı indirdiler. 3 gün dışarıda kaldım. Sonra baktık çaresi yok, buraya göç ettik. Yaşım 62 ve ilk kez böylesi bir deprem gördüm" dedi.

"Can havliyle kucakladığım çocuklarla dışarıya çıktım"

Deprem sırasında sarsıntının ilk olarak iş makinelerinden kaynaklandığını sandığını anlatan 2 çocuk babası bir diğer depremzede Bedrettin Canlı ise, "Tek yaptığım şey çocuklara sarılıp, sarsıntının durmasını beklemek. Ancak sarsıntı durmadı. Ben de can havliyle kucakladığım çocuklarla dışarıya çıktım. Acayip bir şeydi. Horultu sesi vardı, yer yarıldı, biz içine düştük sandık. Tek yaptığımız şey çocukları korumaktı" diye konuştu.