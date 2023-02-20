Depremzedeler konteynerlerini bağışladı

Düzce’de 23 Kasım 2022’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Çilimli’de kurulan konteyner kentten 20 konteyner Hataylı depremzedelere gönderildi. Konteynerler da yaşayan vatandaşlar haklarından feragat ederek konteynerleri depremzedelere yolladı.

Düzce’de deprem sonrasında evleri acil yıkılması gereken veya ağır hasarlı olan konut sahiplerine Çilimli’de AFAD tarafından konteyner kent kuruldu. 38 konteynerin bulunduğu kentte konaklayan ailelerden 12’si Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen şehirlere konteynerlerini bağışlamak istedi. Düzce AFAD Müdürlüğü iletilen talepleri olumlu karşılamasının ardından aileler konteynerlerden çıkarak Hataylı depremzedelere evlerini gönderdi. AFAD Müdürlüğü konteynerlerin hazırlıklarını tamamlamasının ardından tırlara yükleyerek Hatay’a gönderildi. Taşıma işlemlerini gerçekleştiren Düzce Taşıyıcılar Kooperatifinde görevli Mesut Akbulut, “23 Kasım’da Düzce’de meydana gelen depremin ardından evlerinde ağır hasar olanlar için Çilimli’de konteyner kent kurulmuştu. Vatandaşlara burada verilen konteynerleri kendi haklarından feragat ederek Hatay’a gönderilmek istediklerini bize bildirdiler. Bizde Hatay’da ki depremzedelere bu konteynerleri sağ sağlim götüreceğiz İnşallah” ifadelerini kullandı.

Düzce’de 2 bölgede kurulan konteyner kentlerde bulunan 44 hak sahibi konteynerlerini deprem bölgelerine bağışladı.