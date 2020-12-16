Depremzedeler kış bastırmadan evlerine taşınmak istiyor

24 Ocak Sivrice depremi sonrası evleri hasar gören Malatya’nın Pütürge ilçesindeki vatandaşlar, konteynerlerde kaldıklarını belirterek, bir an önce deprem konutlarının yapılarak kendilerine teslim edilmesini istiyor.

Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Yazıcı Mahallesi, 24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden biri oldu. Köydeki evlerin çoğu hasar görerek oturulamaz duruma gelirken, vatandaşlar ise kurulan konteyner evlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Bölgenin yüksek rakımda olması ve kar yağışının başlaması ile şimdiden kara kara düşünen depremzedeler, kendileri için yapılacak deprem konutlarının bir an önce yapılmasını istiyor. Depremden bu yana yaklaşık 1 yıldır konteynerde yaşam mücadelesi veren depremzedeler, bölgede oldukça çetin geçen kış ayında konteynerlerde kalmaları durumunda mağdur olacaklarını ifade etti.

Yetkililerden sorunlarına çözüm bekleyen vatandaşlar, depremde hasar gören köylere yapılan köykent projesinin kendi köylerinde de biran önce uygulanmasını istedi.