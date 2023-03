Depremzedeler İstiklal Marşı Kabulü’nün 102. yılını kutlandı

İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 102. yıl dönümü Adıyaman’da depremzedeler tarafından kutlandı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerle birlikte Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan Adıyamanlı vatandaşlar, deprem için başka illerden Adıyaman’a yardıma gelen görevlilerle birlikte İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 102. yıl dönümünü kutladı. Depremzedeler, çadırların önünde İstiklal Marşı’nı okuyarak 102. yılı kutladı.

Dimdik ayakta durduklarını dile getiren Adıyamanlı depremzede Yakup Tosun, "İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 102. yıl dönümü. Bizler her zaman için her şeye rağmen ayaktayız. Bugün İstiklal Marşı’nı kutluyoruz. Çünkü ’Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı’ sözlerini bire bir yaşayan bir şehiriz. Adıyaman’dayız ve her şeye rağmen ayaktayız. Kütüphane çadırlarımızı da kurduk. Çocuklarımızla, kardeşlerimizle, gençlerimizle hayata kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayallerimizin peşindeyiz" diye konuştu.