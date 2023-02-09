Depremzedeler için variller sobaya dönüştürülüyor

Tekirdağ’da meslek lisesi öğretmenleri ve sanayi esnafı ustaları güçlerini birleştirip, depremzedeler için varilden soba üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana olmak üzere toplamda 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrasında tüm yurttan bölgeye yardımlar gönderilmeye devam ediyor. Tekirdağ’dan yapılan yardımların yanı sıra, Süleymanpaşa ilçesindeki sanayi esnafı ve meslek lisesi öğretmenleri depremzedelerin soğuktan korunmasını kolaylaştırmak için fikirlerini birleştirdi. Meslek lisesi atölyesinde buluşan sanayi esnafı ve öğretmenler, topladıkları varilleri depremzedeler için sobaya dönüştürmeye başladı. Atölyelerde gece gündüz demeden çalışmaya başlayan esnaf ve öğretmenler, ilk etapta 500 adet soba üretecek. İhtiyaç olması dahilinde atölyelerde varilden soba üretimi devam edecek.

Sanayi esnafından Ahmet Sayın yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinin soba ihtiyacının olduğunun farkındayız ve ilk etapta 500 adet soba yapmak için kaynakçı arkadaşlarla toplandık. Hep beraber katkıda bulunmak istiyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar okulu açtılar. İlk etapta 500 soba yapıp deprem bölgesine göndermeyi düşünüyoruz" dedi.

Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Makine Öğretmeni Özcan Özgenç de, "Memleketimizin çok acılı zor günlerinde sabah saat 10.00’da devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek; başta kurum müdürüm, ilçe müdürüm atölye imkanlarımızın fiziksel şartlarını kullanarak kendi emeğimizi de elimizden geldiğinde sunarak ilk hedefimiz soba üretmek. İhtiyaç durumunda da çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.