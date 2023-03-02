Depremzedeler için seferber oldular

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan ve 11 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor.

Tüm yurdun tek yürek olduğu ve dünyaya örnek teşkil eden yardımlaşmanın görüldüğü ülkemizde Erzurum’un Aşkale ilçesi afetzede vatandaşlara yardımlarına devam ediyor.

Aşkale Kaymakamlığı koordinesinde ve Belediye Başkanlığının katkıları ile ilçe genelinde afetzedeler için yatak, yorgan, yastık, battaniye başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünleri temin ediliyor.