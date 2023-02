Depremzedeler için Rize seferber oldu

Deprem bölgeleri için tek yürek olan Rize’de depremzedeleri hem misafir ediliyor hem de ihtiyaçları karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’nin de kalbi deprem bölgelerinde atıyor. Depremin ilk gününde Rize Gençlik Merkezinde kurulan yardım merkezinde depremzedeler için yardımlar toplanıyor. Rize’ye gelen depremzedeler Gençlik Merkezinde ihtiyaçlarını gidermesinin ardından önceden hazırlanan kalacakları yerlere götürülerek konaklamaları yapılıyor. İçerisinde depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak üniteleriyle birlikte 200 çadırlık çadır kent Hatay’a doğru yola çıktı. Hazırlanan çadırların içerisinde yatak, soba, battaniye ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri hazırda bulunacak.

Rize’ye gelen depremzedeler hakkında bilgi veren Rize Valisi Kemal Çeber “Biz Rize olarak ilk günden beridir her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece afet bölgesine çok yoğun destek yapmakla kalmadık. Afetin ilk gününden beridir muhtemelen gelebilecek misafirleri düşünerek çalışmaları yürüttük. Rize’ye oldukça yüksek sayıda misafirimiz şu ana kadar geldi. Ayırdığımız kapasite neredeyse doldu. Buraya gelen her bir afetzedeyle ilgili çalışma anlayışımız şu, vatandaşımızın bütün işlemlerini bir yerde halledip hiçbir yerden bir yere gezmesine gerek duyulmadan kurumlarımız kendi aralarında iletişimde olup tüm süreci bir yerde yapıyoruz. Bir misafirimiz geldiği anda ilk önce karşılama ekibimiz onu karşılıyor ve hemen kayıtları alınıyor. Daha sonrada psikososyal dayanışma ekibimiz onlarla sohbet ediyor. Bundan sonra o aileyle ilgili yapacağımız süreci belirliyor. Daha sonrasında da sağlık kontrolleri yapılıyor. İhtiyaç olursa hastaneye gidiyor. Son olarak da ailelerimiz kurumumuzun alt katında geniş bir alana kurduğumuz tamamının yeni ürünlerin olduğu yere iniyor. İhtiyacı olanlar da neye ihtiyacı varsa onları oradan alıyor. İhtiyaçları karşılananlarda ekiplerimizce konaklayacakları yerlere bırakılıyor. Ondan sonrada orada düzenli takipleri her türlü ihtiyaçları anlamında devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hatay’a yola çıkan çadır kentlerle ilgili açıklamada bulunan Çeber, “Biz bugüne kadar afet bölgesine belki de binlerce çadır gönderdik ama sonra çadır stoku tamamen tükendikten sonra çadırı kendimiz üretelim dedik. Çadırların ilk etabını da dün yola çıkacak şekilde tamamen yerel ustalarımızın ürettiği 200 çadır ve yanında diğer ekipmanları olan soba, sobanın tutuşturucusu, kömürü, odunu, battaniyesi, yorganı ve her şeyi olmak üzere dün yola çıktılar. Dünde Hatay’da bulunan kaymakamlarımız çadır kentin kurulacağı zemin hazırlandı. Çadır kentimiz tüm Rize’nin çadır kentidir. İçinde çocuk parkı bile düşünülmüş bir çadır kent kuruyoruz. Çadır ihtiyacı bitene kadar biz bu üretimin devam edeceğini bakanımıza sözü verdik” şeklinde konuştu.