Depremzedeler için kışlık çadır üretiyorlar

Trabzon’un Ortahisar ilçe Belediyesi, deprem bölgelerine yardımlarını kışa dayanıklı çadır üretimiyle sürüyor. Depremden en çok etkilenen Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Hatay illerini ziyaret ederek ihtiyaçları ve çalışmaları bizzat yerinde gören Ortahisar Belediye Başkan Ahmet Metin Genç, bölgede en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin başında bulunan çadır konusunda harekete geçti.

Makine İkmal Müdürlüğü’ne çadır üretimiyle ilgili talimat vererek müdürlüğün atölyelerinde çadır üretimini başlatan Genç, üretilen çadırların ivedilikle deprem bölgelerine aktarılacağını belirtti. İlk etapta bir ailenin rahatça barınabileceği kışlık (8 kişilik) 50 adet çadırın 17 Şubat Cuma günü sobalarla birlikte Adıyaman’a sonraki hafta ise 50 adet çadırın sobalarla birlikte Hatay’a gönderileceğini ifade eden Genç “Bölgeye çok sayıda giyim ve gıda malzemesi gönderildi. Bundan dolayı vatandaşlarımızın ve hayırseverlerin çadır yardımı üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Depremden en çok etkilenen Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay illerini bizzat gezdim. Şu an itibarıyla en çok kış mevsimine dayanıklı çadıra ihtiyaç duyuluyor. En büyük sorun barınma Ortahisar Belediyesi olarak bu konuda harekete geçtik. Ellerinde çadır olan vatandaşlarımızı da çadır yardımında bulunmaya çağırıyoruz. Yüzbinlerce vatandaşımızın barınma sorunu hâlâ devam ediyor. Kış mevsimi olması nedeniyle acilen çadırların gönderilmesi gerekiyor. Belediye olarak ürettiğimiz çadırları sobalarla birlikte ivedilikle deprem bölgelerine göndererek depremzede vatandaşlarımızın barınma ve ısınma sorununa bir nebze de olsa çözüm üreteceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Ortahisar Belediyesi’nin deprem bölgelerinde arama kurtarma, enkaz kaldırma, temizlik, giyim ve gıda yardımı çalışmaları devam ediyor. Adıyaman ve Hatay’a kurulan yemekhanelerde ise düzenli olarak depremzedelere sıcak yemek servisi yapılıyor.