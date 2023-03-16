Depremzedeler için kavga sonrası en anlamlı bağış

Bursa’da trafikte bir vatandaşın kendisine yumruk atması sonucu davacı olan Serdar Keskin, karşı tarafın 10 bin lira depremzedelere bağış yapmasının ardından davadan vazgeçti.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi’nde esnaflık yapan Serdar Keskin, yaklaşık 3 ay önce trafikte bir kişi tarafından yumruklandı. Karşı taraftan davacı olan Keskin, arabulucunun devreye girmesi ile yeni bir süreç başlattı. Serdar Keskin, karşı tarafından depremzedelere 25 bin lira bağış yapmasının sonucunda davadan vazgeçeceğini arabulucuya iletti. Karşı taraf ilk etapta 20 bin lirayı kabul etti fakat yeni düğün yapacağı ve asgari ücretle geçindiğini belirterek bu rakamın 10 bin lira olmasını talep etti. Mağdur Serdar Keskin de davanın uzamaması ve avukat ücretlerinin çıkmaması için bu teklifi kabul etti. Karşı taraf 10 bin lirayı bir yardım derneği aracılığı ile depremzedelere gönderince Keskin davadan vazgeçti.

Gözlüğü kırıldı

Başından geçenleri anlatan Serdar Keskin, “Yolda giderken bir aracın malzeme indirdiğini gördüm. Bende arabamın kontağını kapatarak beklemeye başladım. Bekledikten birkaç dakika sonra önümdeki araçta duran kişi aracına binerek biraz ilerledikten sonra geri geri üstüme doğru gelmeye başladı. Bende arabama çarpar korkusu ile kornaya bastım. Kornayı çalmamla birlikte arabamın yan kapısının açıldığını fark ettim ve bir kişi bana yumruk attı. Bu esnada gözlüğüm kırıldı” dedi.

“Ben de bu mahallede esnaf olduğum için o kişi de beni tanıyormuş. Telefonumu çıkartarak polisi aradım. Yanıma yumruk atan kişinin arkadaşı geldi ‘İşi uzatma, büyümesin’ tarzında bir konuşma yaptı. Ben de şikayetçi olacağımı söyledim” diyerek sözlerini sürdüren Keskin, “Şahıs yanıma geldi ‘Sende bana vur, ödeşelim’ gibi saçma sapan şeyler söyledi. Yukarıdan kişinin babası olduğunu düşündüğüm bir kişi seslenerek, ‘Gözlüğü kırılmış, parasını verin gönderin’ dedi. Ben polisi aradım ve sağlık raporu almamı ve karakola şikayetçi olmamı ilettiler. Şahıs karakola gidip ifade verdiğinde bana vurduğunu kabul etti. Biz de dava süreci başlayınca uzlaşmacı arkadaş devreye girdi. Biz ilk önce depremzedelere bağışlamak üzere 25 bin lira arabulucu aracılığı ile talep ettik. Baştan 20 bin lirayı kabul etti sonra bu parayı ödeyemeyeceğini yeni düğün yapacağını ve asgari ücretle geçindiğini bize söyledi. Bizde dava süreci uzamasın diye bir yardım derneğine depremzedelere gitmesi için 10 bin lira bağışta bulunmasını söyledik. O da bunu kabul etti ve biz davamızdan vazgeçtik” şeklinde konuştu.