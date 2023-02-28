Depremzedeler için gönüllü olarak tulum ve battaniye dikiyorlar

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından Karabük’ün Safranbolu ilçesinde depremzedeler için başlatılan tulum, battaniye ve kıyafet dikimleri devam ediyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ndeki kursiyerler gönüllü olarak depremzedeler için tulum, battaniye, kıyafet dikiyor. Kursiyerler tarafından, yetişkin ve çocuk tulumları, eşofman takımları, montlar, yorgan olan uyku tulumları gibi ihtiyaçlar dikiliyor. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin asrın felaketi olarak nitelendirilen bir depremle karşı karşıya kaldığını, depremin ilk anından itibaren devletin ve milletin el ele vererek yaraları hızlı bir şekilde sarmaya başladığını belirtti. Safranbolu eğitim ailesi olarak Halk Eğitim Merkezi, meslek liseleri, tüm yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerle yaraların hızlı bir şekilde sarılması için katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Gümüş, "İlk andan itibaren öğretmen, öğrenci ve velilerimiz yardım faaliyetlerine büyük destek verdiler. Meslek liselerimiz aracılığıyla depremzede vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için soba imal çalıştık. Halk Eğitim Merkezimizdeki kursiyerlerimiz, usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla uyku tulumlarımızı, polar ürünlerimizi, kışlık ürünlerimizi hızlı şekilde gönüllü öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerimizle ürettik ve bunları depremzede kardeşlerimize naklini sağladık" dedi.

Çocukların da depremden çok fazla etkilendiğini vurgulayan Gümüş, "Onların psikososyal çalışmalarında kullanılmak üzere meslek lisemize oyuncak üretimi gerçekleştirdik ve üretilen oyuncakları depremzede çocuklarımızın kullanımına sunmak üzere ilgili yerlere iletimini sağladık. Şuanda ilçemize gelen ailelerimize her türlü psikososyal desteği veriyoruz. Okullarıyla ilgili nakil süreçlerini hızlı şekilde tamamladık, öğrencilerimiz şuanda eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor" diye konuştu.

Gümüş, Türkiye’nin bu yaraları en kısa sürede saracağını, eğitim ailesi olarak üzerlerine ne düşüyorsa onu yapacaklarını sözlerine ekledi.

8 yıldır Safranbolu’da yaşayan kursiyer Tuğba Çakır da kendisinin Adanalı olduğunu ve ailesinin Adana’da yaşandığını belirtti. Depremzedeler için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Çakır, "Bütün ailem Adana’da, annem, babam, kardeşim, canları sağ ancak sevinemiyoruz. Bir sürü kaybımız var bunun için üzülüyoruz" dedi.