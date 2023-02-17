Depremzedeler için gençler ilk andan beri görevde

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından ülke genelinde olduğu gibi Mersin Erdemli’de de gençlerin seferber olarak gönüllü destekte bulunması, birlik ve beraberliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Depremin ardından bölgede arama kurtarma, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken devlet ve millet iş birliği ile yaralar sarılmaya çalışılıyor. Birçok depremzedenin geldiği Mersin Erdemli’de, hem bölgeye, hem de gelen misafirlere yardım ulaştırmak için gençler de sahada görev yapıyor. Erdemli Belediyesi ve Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarında aralarında lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere birçok genç, hem depremzedeler için üretilen ürünlerin yapılmasında, hem de toplanan yardımların hazırlanıp ulaştırılmasında çalışarak birlik ve beraberliği gösteriyor. Erdemliye gelen depremzedelere belediyenin kapalı semt pazarında kurulan “Depremzede Yardım Koordinasyon Merkezi’nde” ihtiyaçları karşılanırken, bölgeye de ihtiyaç malzemeleri araçlarla gönderiliyor.

“Gençlerimizle gurur duyuyorum”

Gençlerin gönüllü olarak çalışmalarından dolayı gurur duyduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu “Depremde kardeşliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın en güzel örneğini Erdemli vermiştir. Bunun başında da gençlerimiz gelmektedir. 500 gencimiz deprem tarihinden bugüne kadar depremden zarar gören, muzdarip olan insanlarımızın iaşe, ibate, barınma giderlerini karşılamak adına, gece gündüz canları pahasına mücadele ettiler. Erdemlimizin insanlarına, gençlerimize binlerce kere teşekkür ediyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz, iyi ki varlar” dedi.

Depremzedelere yardım etmek için simit yaptığını aktaran Habibe Aydoğmuş, “Burada simit yapıyoruz depremzedelere göndermek için. Ben kuzenimden duydum burada simit yapıldığını, arkadaşlarıma da söyledim. Evde rahat hissetmedik açıkçası hiç birimiz” diye konuştu.

Gençler gönüllü olarak destek veriyor

Depremzedelere yardım etmek için yedi yirmi dört çalıştıklarını ifade eden öğrencilerden Selim Kaya, “Biz Erdemlili gençler olarak depremzedelere yedi yirmi dört gece gündüz demeden burada her türlü gönüllü yardım yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Depremzedelere destek için çalışan öğrencilerden Mustafa Yıldız ise “Bebek bezlerini ayırıyoruz, numaralarına göre veriyoruz gelenlere. Yedi yirmi dört hizmetteyiz” diye kaydetti.

Yardım merkezine daha çok yardımların yapılmasını isteyen öğrencilerden Kevser Solmaz da “Gönüllü olarak depremzede vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Kıyafet ihtiyaçlarını ayakkabıdır her türlü ihtiyaçlarını burada karşılıyoruz. Yardımlarınızı da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençler olarak gece gündüz yardıma hazır olduklarına dikkat çeken Gürkan Külbay da, “Malzemeler veriyoruz, eksik malzemelerimiz oluyor onları tamamlamak için Erdemlide bir sürü gönüllü vatandaşlarımız oluyor, onlardan da yararlanıyoruz” derken, bir başka öğrenci Sevim Durdu Uçar da, “Erdemli gençleri olarak depremzedelere yardım ettiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.

Evde durmaktansa depremzedelere faydalı olmak için geldiğini ifade eden öğrencilerden Hatice Özük de Erdemli’nin gençleri olarak çorbada tuzlarının olmasını isteyerek gönüllü çalıştıklarını kaydetti.

Gönüllü gençler olarak gece gündüz çalışmaktan gurur duyduğunu ifade eden bir başka öğrenci Bilal Kaya da, destek olmaktan mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.