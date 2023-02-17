Depremzedeler için devlet seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 200 binden fazla kişinin geldiği Mersin’de valilik koordinesinde otellere yerleştirilen aileler, psikososyal destek ekipleri tarafından karşılanırken, çocuklara yönelik de özen etkinlikler düzenleniyor. Depremzede ailelere kıyafet ve temel ihtiyaçlar için valilik, kaymakamlıklar ve gönüllüler tarafından oluşturulan özel bölümlerde taleplerin karşılandığı bildirildi.

Türkiye’yi yasa boğan 36 binden fazla kişinin öldüğü, on binlerce kişinin yaralandığı 11 ili vuran Kahramanmaraş depreminde etkilenen vatandaşların yaraları devlet-millet işbirliği ile sarılmaya çalışılıyor. Deprem nedeniyle memleketlerini terk etmek zorunda kalan bir çok aile bir çok ilde olduğu gibi Mersin’de de misafir ediliyor. 200 bini aşkın depremzedenin Mersin’e geldiği, 70 binin tatil ve turizm merkezlerinden Erdemli’de otel, pansiyon, yazlık, yurt ve evlere yerleştirildiği bildirildi. Valilik koordinesinde yerleştirilen ailelerin giyimden kuaförlüğe kadar tüm ihtiyaçları gönüllülerinde desteğiyle özenle karşılanıyor. Aynı zamanda depremzedelerle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikososyal destek ekipleri yakından ilgilenerek görüşmeler gerçekleştiriyor.

Çocuklara özel etkinlik

Otellerde kalan çocukların günlerini tatil havasında geçirerek deprem psikolojisinden kurtulması için özel etkinlikler düzenleniyor. Her çocuğa çeşitli oyuncaklar hediye edilirken, boyama, müzikli eğlencelere katılması sağlanıyor. Deprem bölgesi Hatay’da görevli olan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın eşi Yıldız Pehlivan’da sürekli aileleri ziyaret ederek onlarla yakından ilgileniyor.

"Devletimiz var olsun, bize kucak açtı"

Bu süre içerisinde depremi unutan çocuklar, güzel vakit geçirdiklerini ifade ederek kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti. Deprem nedeniyle Antakya’dan gelen Nedim Kavıkoğlu, “İnanın her şeyimiz bitti. Çocuklarımızın her biri bir tarafa dağıldı” dedi.

Deprem sonrası devletin kucağına geldiklerine değinen Kavıkoğlu, ”Sadece devletimiz var, var olsun. Bize kucak açan, bize bakandan Allah razı olsun. Gerçekten Türkiye, Türk halkı o kadar hayırsever ki ancak o kadar olur. Bağırlarına bastılar bizi. Bir kişiye değil herkese kucak açtılar” diye konuştu.