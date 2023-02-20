Depremzedeler için çok özel müzayede

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin ardından birlik olan ülkenin önde gelen sanatçıları depremzedeler için "Sanat Can’dır" isimli bağış müzayedesi gerçekleştirecek.

23 Şubat Perşembe günü yapılacak müzayedden elde edilen gelirler AHBAP ve AFAD üzerinden depremzedelere aktarılacak.

Ressam ve yazar olan Nilüfer Şasev Özbek ile yıllarca önemli ressamların menejerliğini sürdürmüş olan Mehmet Aydoğan‘ın sosyal medyada başlattıkları ve Nişart Sanat Galerisi adına, Ali Tokat ın desteklediği "Sanat Candır. Sanatın Gücü Yaşatır" projesi çok sayıdaki ressamı bir araya getirdi. Bu ressamlarınh hibe ettiği değerli eserleri 23 Şubat 2023 günü İstanbul Nişantası’ndaki Nişart Sanat Galerisi’nde saat 20:00 ile 01:00 aralarında yapılacak müzayedede sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Müzayededen elde edilen gelir ise depremzedelere aktarıılmak üzere yardım kuruluşlarına verilecek.

Bu anlamlı yardım projesi hakkında açıklamalarda bulunan Ressam Nilüfer Şasev Özbek yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ülke olarak şimdilerde inanılmaz sıkıntılar yaşıyoruz. Biz sanatçılar bunu en derinden yaşayan insanlar olduğumuz için, bizi sadece bizim anlayacağımızı düşünmeye başladım. "Biz neden duralım’ diye düşünüp sevgili Mehmet Aydoğan‘ı aradım ve projemden bahsettim. O kadar değerli bir insan, o kadar duyarlı bir şahıs ki beni çok iyi anladığını söylemekle birlikte, böyle bir şeyi zaten kendisinin de düşündüğünü belirtip bana hemen destek olacağını bildirdi. Çok sanatçı dostu var ve hepsi çok güvenip çok seviyorlar Mehmet’i. Benim de gerek üniversiteden gerekse dostum olarak tanıdığım beni asla kırmayacağını bildiğim çok fazla sanatçı dostumun olduğunu düşündüğünüzde "Biz birleşelim" deyip hemen projeyi başlaştık. O kadar değerli isimler var ki hepsine buradan minnetlerimi sunmak isterim. Tabloları binlerce liraya satılan bazı ressamlar, hala sayfalarında kendi yaptıkları resimleri sadece kendi adını satmak için yayınlamaya devam ederken daha yeni ressamlık eğitimini bitirmiş genç bir ressam elindeki son resmini bize bağışlayabiliyor. Çok üzücü, ama bazen de mutlu edici. Çünkü insanlar, insanları böyle günlerde tanıyorlar. Biz duyarlı insanlar için gördüklerimiz yeter. Görmeyenlerin de görmesini diliyor ve bize destek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz hepsi çok değerliler. Lütfen, katılmak isteyen arkadaşlarım, sanatçı arkadaslarım, perşembe gününe kadar bana ulaşsın. Perşembe gününe kadar zamanımız var. Bütün sanatçıları, sanat aşığı bütün sanat severleri bu çok değerli ve anlamlı bağış müzayedesine bekliyor ve dekontları ile birlikte yardım kuruluşlarına nasıl ileteceğimizi de belirtiyoruz. Hepimize hepinize gönülden geçmiş olsun."