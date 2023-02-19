Depremzedeler Bilecik’teki evlere yerleştirildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve hasar gören depremzedeler, Bilecik’te belirlenen evlere yerleştirildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Malatya’dan Bilecik’e gelen depremzede aileleri konakladıkları evde ziyaret etti. Balta ve Özduman aileleriyle görüşen Vali Kızılkaya, geçmiş olsun dileklerini ileterek, hatırlarını sordu. Yaşanan afetin boyutuna dikkat çeken Vali Kızılkaya, “10 ilde 13 milyon insanı etkileyen afetin boyutu her ne kadar çok büyük olsa da devlet ve millet el ele vererek üstesinden gelemeyeceği bir zorluk yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. Yaşanan acıların tarifi yok, yaralarımızı birlikte saracağız. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizler birbirinden güç alan ve ayakta duran bir milletiz. Aynı afeti bizler de yaşamış olabilirdik. Bizler de Malatya’ya misafir olabilirdik. Memleketimizin her yeri bir ve beraberdir” dedi.