Depremzededen duygulandıran sözler

Depremin vurduğu Gaziantep’ten Bolu’ya gelen depremzede, "Kalacak yer hepimiz için sorun ama çok şükür tüm Türkiye kenetlendi. Orada ailemizi bıraktık hüzünlüyüz ama buraya geldik yeni ailelerimiz oldu" dedi. Bolu Valisi Erkan Kılıç ise kente gelen bin 486 depremzedenin kayıt altına alındığını belirtti.

Bolu’nun Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Gençlik Merkezi’ne kurulan Afetzede Karşılama Merkezi (BAB-MER), depremden etkilenen vatandaşların kaydını almaya devam ediyor. Bolu’ya gelen afetzedelerin yardım, konaklama, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kayıt ve kabul masasını Bolu Valisi Erkan Kılıç ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Bin 486 afetzede geldi"

Barınma ihtiyacı olan depremzedelerin Gençlik Merkezi’nde karşılandığını söyleyen Vali Erkan Kılıç, "48 depremzede vatandaşımız hastanelerde tedavi ediliyor. Şimdiye kadar bin 486 afetzedenin kaydı alındı. İhtiyaçlar ilgili masalardaki kurumlara yönlendiriliyor. Kamu misafirhanelerinde 59 kişi konaklıyor. Otellerde 114 kişiyi konaklattırıyoruz. Valilik olarak gönüllü evleri tespit ettik. 9 kişilik 2 ailemiz de o evlerde ikamet ediyor. Yakınlarının yanına kalanlar da bin 268 kişi. Buraya gelen hiç kimseyi biz mağdur etmiyoruz" dedi.

"7’den 70’e herkes seferber oldu"

Vatandaşların yardım konusundaki duyarlılığını devam ettirmesini isteyen Kılıç, "Depremin başından itibaren Bolu halkı seferber oldu. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, gerçekten çok duyarlı davrandılar. Depremi daha önce defalarca yaşayan bir ilden bahsediyoruz. Burada bütün hayırseverler, bütün iş adamları, vatandaşlar ve 7’den 70’e herkes seferber oldu. Bölgeye ciddi anlamda yardımlarımız devam ediyor. Sayın Bakanımız da dün akşam açıkladı, bu büyük bir afet. Zaman alacak. Bu insanların en az bir yıl her türlü ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Vatandaşlarımız yardım konusundaki duyarlılığına devam etsinler" diye konuştu.

"Buraya geldik yeni ailelerimiz oldu"

Gaziantep’te bulunan Güvenevler Mahallesi’nde ikamet eden depremzede İbrahim Yeter ise Bolu’ya gelerek Gençlik Merkezi’nde oluşturulan kayıt alanında kaydını yaptırdığını söyledi. Vali Kılıç’a teşekkür eden İbrahim Yeter, "Bolu halkına çok teşekkür ederiz. Herkes çok misafirperver. Depremi canlı olarak yaşadık. Akrabalarımızın binaları ağır hasar aldı. Gaziantep’in her yerinde hasar var. İnsanlar evlerine giremiyor. Hasar tespit çalışmalarını devlet yapıyor ama her yere yetişmeye çalışıyorlar. Ben gıda toptancısıyım, ilk gün bilindiği üzere yollar kapalıydı, insanlar panikledi. Gıda toptancısı olduğum için iş yerimizi açtık, bütün ürünlerimizi dağıttık. Yardım yapan bütün lokantalara gıda ulaştırdık. Kalacak yer hepimiz için sorun ama çok şükür tüm Türkiye kenetlendi. Çok güzel şeyler oluyor. Orada ailemizi bıraktık hüzünlüyüz ama buraya geldik yeni ailelerimiz oldu. Ben depremi yaşayan bir vatandaş olarak, tekrar depremi yaşayan bir il olsa bütün imkanlarımı kullanırım çünkü deprem bize bunu öğretti. Bolu’daki insanlar daha önce depremi yaşamış. Gülen yüzlerinden belli, ben çok teşekkür ederim” diye konuştu.