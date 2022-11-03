Depremzede vatandaşlara konutlarının anahtarları teslim edildi

Van’ın Başkale ilçesinde 23 Şubat 2020’de meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği 5.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan mahalle evleri ve ahırların yerine yenileri yapıldı. TOKİ’nin Özpınar Mahallesinde yaptığı konutlar ve ahırlar hak sahiplerine teslim edildi.

Van’ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahalleleri, Hoy kentinde geçen 23 Şubat 2020’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören yerler oldu. En büyük yıkımın yaşandığı, ev ve ahırların neredeyse tümünün yıkıldığı Özpınar’da 8 kişi, Gelenler Mahallesinde ise 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. 8 kişinin hayatını kaybettiği Özpınar Mahallesinde yapılan hasar tespit çalışmasının ardından TOKİ tarafından geçen yıl yapımına başlanan 75 konut ve 16 ahır hak sahiplerine teslim edildi.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik ile Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, anahtarları kendi elleriyle hak sahiplerine teslim ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Van AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş yaptığı açıklamada tüm afetlerde olduğu gibi Başkale’deki depremde de devletin tüm olanaklarını vatandaşların hizmetine sunduğunu söyledi. İzmir depreminde ne yapıldıysa Başkale’de de aynısının yapıldığını hatırlatan Körpeş, şunları kaydetti:

"Ülkemiz deprem bölgesinde bu nedenle konutlar depreme dayanıklı olarak yapıldı. İzmir’de denize sıfır Bayraklı İlçesinde ne yapıldıysa sınırın sıfır noktasında 220 rakımdaki Başkale ilçemizde de aynısı yapıldı. Bugün 75 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. İkinci etap ihalemiz tamamlandı. En kısa zamanda da ikinci etap konutlarımızı bitirerek vatandaşlarımıza teslim edilecek."

Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Arslan da çok güzel konutlara sahip olduklarını söyledi. Kura çekimiyle evlerine kavuştuklarını belirten Arslan, "Gerçekten çok mutluyuz. Konutlarımızın anahtarlarını bugün teslim aldık. Hayal edemeyeceğimiz evler yapıldı bize evlerimiz hepsi villa gibi. Köylülerim ve depremzedeler adına çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. “diye konuştu.

Hak sahibi Ahmet Arslan ise, "Devletimiz bize sahip çıktı, konut yaptı. Çok mutluyuz. Konutlarımız çok güzel oldu, çok beğendik. Bunun yanında ahırlarımız da yapıldı. Hayvanlarımızı çadırlarda barındırıyorduk, hayvanlarımız da sıcak yuvaya kavuştu. Allah yetkilerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Özpınar Mahallesi ziyaretinde kendisine ücretsiz ev sözü verilen ve kimsesi olmaya Sinem Arslan’ın konutu da kendisine teslim edildi. Ev sahibi olmanınım mutluluğunu yaşayan 80 yaşındaki Sinem Arslan, devlet yetkililerine teşekkür etti.