Depremzede vatandaşlar Kızkalesi’nde iftar sofrasında buluştu

11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarında depremzedelerin yoğun olarak kaldığı Mersin’in Erdemli ilçesinde binlerce gönül iftar sofrasında buluştu. Mersin Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında, 11 ilden gelen depremzede vatandaşlar Erdemli halkı ile gönül sofrasında bir araya geldi.

47 kilometrelik sahil uzunluğuyla depremden dolayı en çok göç alan yerlerin başında gelen Erdemli’de, Ramazan Ayı’nda hummalı bir çalışma yapıldı. Erdemli Belediyesi Gastronomi Merkezi Yemekhanesi’nde yemekler özenle hazırlandı. Gece sahur ile başlayan ikramlar, akşam iftar buluşmaları ile devam etti. Ramazan Ayı’nda 26 noktada, 71 mahallede iftar verecek olan Erdemli Belediyesi ilk iftar yemeğini de tarihi ve turistik Kızkalesi’nde düzenledi. Bir çok depremzedenin kaldığı bölgede düzenlenen ilk iftar programında ise Kuran-ı Kerim okundu, binlerce vatandaş ellerini semaya kaldırıp dua etti, okunan ezanın ardından birlikte oruçlar açıldı. Misafirlerle tek tek ilgilenen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’da, deprem nedeniyle 11 ilden 100 bine yakın insanın Erdemli’ye geldiğini belirtti.

Gelen misafirleri yüreklerine bastıklarını vurgulayan Başkan Tollu, “Depremden etkilenerek Erdemlimizi şereflendiren 100 bin insanımızı yürekten bağrımıza basıyoruz, hoş geldiniz diyor, şerefler verdiniz diyorum. Sizler bizim misafirimizsiniz iyi ki varsınız” dedi.

Deprem sonrası Ramazan’ın biraz buruk geçtiğini ifade eden Sezen Aşkar, “Depremzede olaraktan tabi çok üzgünüz. Memleketimizde geçirmek isterdik. Allah daha beterinden korusun bizi. Erdemli Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Belediyenin depremzedelere yaptığı yardımlar için memnuniyetini ifade eden Gazi Çolak ise “İftar verdiğiniz için teşekkür ediyorum belediye başkanınıza. Hizmetleriniz çok güzel, teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun” diye konuştu.

Erdemli Belediyesi’nin her türlü yardımı ilk günden beri yaptığını ifade eden Hasan Keskin ise “ Allah belediyeden razı olsun, burada her türlü kolaylığı sağladı bize, çok yardımcı oldular, çok teşekkür ederiz. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Bu Ramazan Ayı’nın biraz buruk geçtiğini ifade eden Türkan Kankılıç da, “Allah razı olsun getirenden, verenden, teşekkür ediyoruz” diye kaydetti.

Öte yandan Erdemli Belediyesi’nin 26 nokta 71 mahallede düzenleyeceği iftar programlarının yanı sıra depremden dolayı kente gelen pansiyon ve otellerde kalan vatandaşlara Ramazan Ayı boyunca sahurluk ikramlarının devam edeceği aktarıldı.