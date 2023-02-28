Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Danişment Gazi Yurdunda misafir edilen depremzede vatandaşlar için hobi kursları açıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Danişment Gazi Yurdunda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar, geçirdikleri travmayı hobi kursları ve psikolojik destek programları ile aşıyor. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan hobi kurslarında zaman geçiren depremzede vatandaşlar, verilen hizmetten memnun.

Depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, depremzede vatandaşlara yönelik hobi kurslarını açtıklarını ifade ederek, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Danişment Gazi Yurdundayız. Burada depremden etkilenen ve ilimize gelen 209 vatandaşımız barınıyor. Bakanlığımız tarafından yurdumuza 500 depremzede vatandaşımız daha yerleştirilecek. Böylelikle sayımız 700’e ulaşacak. Şu an burada el sanatları atölyesi, takı tasarımı atölyesi, çocuk etkinlik bölümleri, satranç ve resim boyama gibi etkinliklerimiz bulunmaktadır. Bu etkinliklerle vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Açmış olduğumuz bütün sportif etkinliklerimizin amacı depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sararak psikolojik olarak destek vermektir. Deprem sonrası oluşan sorun ve sıkıntıları gidermenin amacını gütmekteyiz. Depremzede vatandaşlarımıza yönelik hizmet veren sosyal marketlerimiz var bunlar tamamen ücretsiz. Bunun dışında hayırseverlerin getirdikleri malzemeleri de kendilerine dağıtıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen doktor ve hemşireler de burada görev almaktalar. Valiliğimizin himayesinde ilimizde bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yurdumuzda bulunan depremzedelere hizmet vermekteyiz. Yurdumuzda kalan depremzede vatandaşlarımızın çocuklarının okula kayıtlarını yaptırdık. Ayrıca yurtlarımızda etüt salonları ve bilgisayar sınıfını oluşturarak hem üniversite öğrencilerimizin hem de diğer öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Burada yapmış olduğumuz tüm etkinliklerle depremden etkilenen vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunu artırarak aile ortamını sağlıyoruz. Yurdumuzda barınan vatandaşlarımıza günde 3 öğün sıcak yemek veriyoruz. Ayrıca kantinimiz sürekli açık, çay sınırsız ikram edilmekte ve bunlar için bir ücret alınmıyor” dedi.

Evleri ağır hasar gördüğü için Gaziantep’ten Muş’a gelen depremzede Afife Kaya ise “Burada açılan kurslarda çok güzel zaman geçiriyoruz. Burada örgü, bileklik gibi el işleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremzede çocuklardan Ayşe Kınay da, “Bizler için oyun alanları kurulmuş ve çok eğleniyoruz. Boyama yapıyoruz. Atık malzemeden aldığımız kavanozları boyuyoruz. Bileklik yaptık” şeklinde konuştu.

İnsanların kendilerine çok yardımcı olduklarını söyleyen depremzede çocuklardan Elif Seda Odacı da, “Burada çok mutluyuz. İnsanlar bizimle oyuncaklarını paylaştılar, bunun için çok teşekkür ederiz. Derslerimiz için bize kitap, defter ve kalem verdiler. Burada resimler yapıyoruz. Boyama yapıyoruz. İnsanlar bize çok yardım ettiler” diye konuştu.

Açılan hobi kurslarında ebru sanatını öğrendiğini belirten depremzedelerden Merve Yeşilyurt ise burada mutlu olduğunu ancak bir an önce memleketi Çelikhan’a gitmek istediğini belirterek, “Burada bizler için oyun parkı oluşturuldu. Bunun yanında el sanatları atölyesi açıldı. Burada bizim için tokalar, bileklikler yapılıyor. Burada ebru sanatı var onu yapıyorum. Gönüllü abiler ve ablalar bizi çok eğlendiriyor. Burada çok mutluyum ve bir an önce Çelikhan’a dönmek istiyorum” dedi.

Hobi kursları sayesinde depremi unuttuklarını dile getiren depremzede Sabiha Toptaş da, “Muş’a yerleştik. Ciddi anlamda bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Öğleden önce çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Ondan sonra Kur’an-ı Kerim kursumuz var oraya gidiyoruz. Onun dışında halk eğitim tarafından açılan kurslarda örgü yapıyoruz. Bizimle o kadar çok ilgileniyorlar ki deprem bile aklımıza gelmiyor” ifadelerini kullandı.