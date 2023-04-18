Depremzede terzi, depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da yaşayan depremzede Kadriye Yalırgan, gönüllü olarak hem depremzedelerin terzi ihtiyaçlarını gideriyor hem de depremzede kadınlara terzilik mesleğini öğretiyor.

Yaklaşık 30 yıldır terzilik mesleğiyle uğraşan 48 yaşındaki Kadriye Yalırgan, evi ve iş yeri depremlerde ağır hasar aldı. Ailesi ile birlikte Malatya’da kurulan Güzelbahçe Konteyner kentinde yaşayan Yalırgan, Bodrum Belediyesinin kendisine tahsis ettiği konteynerde depremzede vatandaşların terzilik ihtiyaçlarını gideriyor.

Depremzede kadınlar Yalırgan’dan aldıkları eğitimle hem meslek öğreniyor hem de konteyner kentte kalan vatandaşlardan talep olması halinde perde, çarşaf dikip, terzilik hizmeti sunuyor.

Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılayan Yalırgan, “Büyük bir deprem yaşadık depremden dolayı bir hafta Malatya’da kaldıktan sonra Bodrum’a gittik. Depremin psikolojisiyle çalışmak istedim. Sonra beni halk eğitime yönlendirdiler oraya gittim. Oradaki kurs merkezindeki kadınlar deprem bölgesine tulumlar dikiyorlardı. Ben de bir ay kadar gönüllü olarak çalıştım. O süreçte Belediye Başkanı Ahmet Aras, bana destek oldu ben işimi memlekette yapayım dedim" dedi.

“Bu işi gönüllü yapıyorum”

Atölyede gönüllü olarak çalıştığına değinen Yalırgan, “Evim, iş yerim ağır hasarlı Malatya’ya geldim kalacak yerimiz yoktu, bana konteyner verdiler birinde kalıyoruz, diğerini ise atölye yaptık. Temennim buradaki kadınlarla iletişim kurarak insanları onları işe yönlendirerek psikolojik olarak düzeltmek. İnsanlara faydalı olmak. Nevresim yorgan, yastık dikiyorum özellikle tadilat yapıyorum. Tadilat o kadar çok ki insanların çok ihtiyacı var ve bunu gönüllü yapıyorum. Ücretsiz yapıyorum” şeklinde konuştu.

“Kadınlara bir nevi meslek de öğretiyoruz”

Kadınların kendisini desteklediğini de belirten Yalırgan, “Bodrum belediye başkanı da bizim bütün ürünlerimizi temin ediyor. Depremzede insanların ihtiyaçlarını gönüllü olarak gideriyoruz. Depremzedelerin, askerlerin, polislerin söküklerini getiriyorlar biz tadilatını yapıyoruz. Özellikle, engelli, yaşlı insanlarımızın çok ihtiyaçları var onlara hitap etmeye çalıyorum. Buradaki arkadaşlarla birlikte 20 gün içerisinde çok güzel bir gurup oluşturduk. Kadınların hepsi bana destek oluyorlar. Kadınlara bir nevi meslek de öğretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce almış olduğu dikiş makinesini kullanmadığını, depremden dolayı kurulan atölyede dikiş öğrendiğini belirten 62 yaşındaki Temel Kırgay, “Aslen İzmirliyim fakat 6 yıldır Malatya’dayım. İki defa depreme yakalandık ailecek konteynerde bir buçuk aydır kalıyoruz. Dikiş bilmediğim halde evde dikiş makinem vardı. Fakat fırsatım olmadı kullanmaya. Daha sonra hem buraya yardımcı olmak adına makinemi getirdim ve öğrenmeye başladım. Burada yapılan işler söküğünden tutun, pantolon kısaltmasına kadar perde, çarşaf, kont onarımı, sökük, dikik her türlü şey yapılıyor. Sadece konteynerdekilerine hizmet etmiyoruz dışarıdan gelenler oluyor. Kumaşlar ücretsiz olarak geliyor. Hem deşarj oluyoruz hem öğreniyoruz hem insanlarla tanışıyoruz. Depremlerin ardından güzel günler geçirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.