Depremzede öğrenciler için harekete geçen öğretmenler ücretsiz online ders vermeye başladı

Deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için farklı illerde yaşayan 40 kadar öğretmen ile kurdukları online eğitim platformunda 250’den fazla depremzede öğrenciye ücretsiz ders verdiklerini belirten Bilal İbrahim Bacaksız, “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır düsturuna göre hareket ettik” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaşımız evsiz kaldı. Depremden etkilenen on binlerce kişi, aileleriyle birlikte farklı şehirlere giderek kendilerine yeni hayat kurmaya başladı. Depremzede ailelerin çocukları da bozulan düzenin ardından eğitimlerinde aksaklıklar yaşadı. Mağduriyet yaşanmaması için depremzede çocuklar gittikleri illerde okullara yerleştirildi.

Eskişehir’de inkılap tarihi öğretmenliği yapan Bilal İbrahim Bacaksız da depremden etkilenen çocukların eğitimlerine destek olmak için harekete geçti. Birkaç öğretmen arkadaşı ile depremzede çocuklara online ortamda ders anlatmaya karar verdi. Projeyi duyan birçok öğretmenin katılmasıyla büyük bir eğitim seferberliği başlamış oldu. Yaklaşık 40 kadar öğretmenin desteği ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek depremzede öğrencilere her gün online dersler veriliyor. Bağlantı problemi yaşayan öğrencilerin daha sonra izleyebilmesi için kayıt altına alınan dersler de sosyal medyada yayınlanıyor. Derslerin ilk haftasında 250’den fazla depremzede öğrencinin derslere katıldığını belirten Bilal İbrahim Bacaksız, “Güzel geri dönüşler aldık, hedefimiz ise üniversite sınavı haftasına kadar çocuklarımızla ders yapmak” dedi.

“Şu an 40 öğretmenimiz ile 250 öğrenciye online ders veriyoruz”

Depremzede öğrenciler için verdikleri ücretsiz online eğitim hakkında bilgi veren Bilal İbrahim Bacaksız, “Bu afetin hemen akabinde birkaç öğretmen arkadaşımızla bir araya geldik ve ‘Ne yapabiliriz’ sorusunu sorduk kendimize. Sonuçta bizim ülkemizin ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ şeklinde bir düsturu vardır. ‘Ne yapabiliriz’ sorusu üzerine arkadaşlarımızla ‘Madem biz öğretmeniz, madem ilmin zekâtı yüzde yüzdür, o zaman çocuklarımız için böyle bir projeye girişelim’ dedik. Amacımız afetzede olan çocuklarımızı Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsun bir araya getirmek ve cismen orada olamasak bile kalben onların yanında olduğumuzu hissettirmek. O sebeple bir online eğitim platformu kurmaya karar verdik ve kısa sürede ülkemizin her yanından 40’tan fazla öğretmene ulaştık. Sağ olsunlar çok güzel gönüllü öğretmenler var ülkemizde, onların katılımıyla proje birden genişledi. Şuan itibariyle 250’den fazla öğrencimize ulaşmış durumdayız. Kimileri teknik aksaklıklardan dolayı derslere katılmakta zorlanıyor. Çünkü henüz internet altyapıları olmayan çocuklarımız var ama ciddi bir kısımdakiler de dersimize katılım gösteriyorlar. Derslerimizi pazartesi günü başlattık. Çocuklarımıza YKS’ye yönelik tüm derslerden online konu anlatımı ve soru çözümü yapıyoruz. Aynı zamanda konu anlatımları sonrasında da derse giremeyen öğrencilerimiz için dersleri kayıt altına alıp çocuklarımızın daha sonra çeşitli sosyal medya organları üzerinden istedikleri kadar konuları izleyebiliyorlar ve konu tekrarı yapabiliyorlar” dedi.

“YKS haftasına kadar çocuklarımızla ders yapmak istiyoruz”

Özellikle depremzede öğrencilerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını ve üniversite sınavına kadar online derslere devam edeceklerini belirten Bacaksız, şu ifadeleri kullandı:

“Şuan çok ciddi bir travma geçirdiler ve en iyi ihtimalle hepsi bulundukları şehirleri terk etmek zorunda kaldılar. Genel olarak evlatlarımızdan ‘Hocam çok teşekkür ederiz, hiç değilse bu gündemin ciddiyetinden birazdık daha uzaklaşıyor ve kendi normallerimizi oluşturmaya çalışıyoruz’ yönünde tepkiler geliyor. Güzel geri dönüşler aldık yani. Hedefimiz ise üniversite sınavı yani YKS haftasına kadar çocuklarımızla ders yapmak. Bundan sonra da tüm hocalarımızla, yapacağımız dersler sonrasında vakit olunca soru çözüm kampı üzerinden çocuklarımıza tüm konuları sorular üzerinden tekrar etmek istiyoruz.”