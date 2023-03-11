Depremzede Murat’a sürpriz doğum günü

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Düzce’ye gelen Murat, doğum gününü Gençlik Merkezinden gençlerin hazırladığı sürpriz doğum günü ile kutladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yakalanan 12 yaşındaki Murat Kaşık, depremden sonra ailesiyle birlikte Düzce’ye geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurda yerleştirilen Kaşık ailesinin büyük oğlu olan Murat’ın doğum günü olduğunu öğrenen Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri sürpriz doğum günü hazırladı. Gençlik Merkezi Gönüllüsü Busegül Bulut tarafından pastası alınan Murat, yakılan pastanın mumlarını üfledi. Sonrasında ise kutlamaları kabul etti.

Pastanın kesilmesinin ardından duygularını anlatan Murat Kaşık, “Çok mutlu oldum. Liseye gidiyorum ve 12 yaşına girdim. Depreme Kahramanmaraş’taki evimizde yakalandım. Çok korktum ama daha sonra Düzce’ye geldik. Burada mutluyum” dedi.

Murat Kaşık’a sürpriz doğum günü hazırlayan Gençlik Merkezi Gönüllüsü Busegül Bulut ise; “Depremzede kardeşimiz Murat’ın doğum günü olduğunu öğrendik. Hemen bir pasta alarak onun doğum günün kutladık birlikte. Acısını biraz olsun hafifletebilmek için böyle bir organizasyon yaptık. Mutlu oldu. Bizler de mutluyuz. Çocuklarımızın yüzü buraya geldiklerinden beri gülüyor, mutlular bizler de mutluyuz” dedi.