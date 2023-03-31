Depremzede Münevver’e, polisten doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde deprem sonrasında evleri hasar gördüğü için afet çadırında kalan Münevver Bülbül’e, 12’nci yaş gününde polis ekipleri tarafından sürpriz yapıldı.

Depremin merkezi Elbistan’da bir yandan sahadaki çalışmalar sürerken kurulan konteyner ve çadır kentlerle de yaralar sarılmaya çalışılıyor. İlçe merkezindeki Esentepe Mahallesi’nde de depremzedeler için çadır kent oluşturuldu. Çadır kentin güvenliği için çalışmalar yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, 12 yaşına giren Münevver Bülbül’ün polisleri çok sevdiğini öğrendi. Bunun üzerine depremzede anne ile görüşen polis ekipleri, Münevver için doğum günü sürprizi hazırlamak istediklerini iletti. Ailenin kabul etmesinin ardından Toplum Destekli Polislik (TDP) ve Trafik Denetleme Büro Amirliği personeli, hazırladıkları pasta ve hediyelerle birlikte kaldığı afet çadırına giderek Münevver’e sürpriz yaptı.

Polis ağabey ve ablalarının kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Münevver, tuttuğu dilek sonrası pastanın üzerindeki mumları üfledi. Doğum günü pastasını kestikten sonra resmi ekip otosu ile şehirde gezen Münevver, kendisine sürpriz yapan polislere teşekkür etti.

Aile de, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu anlamlı organizasyonundan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek polislere teşekkür etti.