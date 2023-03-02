Depremzede meslektaşlarına kucak açtılar

Türkiye’de önemli ayakkabı üretim merkezlerinden birisi olan Hatay’ın depremde büyük yıkıma uğramasının ardından, Konya’daki ayakkabı üreticileri depremzede meslektaşlarına kucak açtı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından, Türkiye’de ayakkabı üretiminde önde gelen merkezlerden birisi olan Hatay’dan depremzedeler Konya’ya geldi. Bölgeye ayakkabı desteği sağlayan Konyalı ayakkabıcı üreticileri de depremzede meslektaşları için kolları sıvadı. Çalışmak isteyen depremzede ayakkabıcılara kucak açan Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesindeki esnaf, 200’ün üzerinde meslektaşına iş imkanı sağladı.

“Sitemize gelen depremzede kardeşlerimizi iş yerlerine yerleştirdik”

Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, Konya’da 200’ün üzerinde depremzede ayakkabı üreticisini iş yerlerinde işe başlattıklarını ve sanayide esnafların taleplerinin devam ettiğini söyledi. Başkan Acar, 6 Şubat’ta deprem olduğu andan itibaren Konya Valiliği, AFAD, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ve tüm odalar ile birlikte, yardım organizasyonuna başladıklarını ifade ederek, "Elimizden ne geliyorsa mücadele etmek ve seferber olmak için harekete geçtik. Konya’da Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi olarak elimizden ne geliyorsa, yardımlarımızı deprem bölgesine gönderdik. Tırlarla ayakkabılar gönderdik. İlk 24 saatte bölgeye ulaşan ayakkabı dolu tırlarımız oldu. Tüm esnafımıza yaptıkları yardımlar için çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanında sadece yardımlarla kalmayalım, en azından kendi alanımızla ilgili işsiz kalanlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Konya’da bizim sanayimiz bin 500 esnafın bulunduğu, ayakkabı imalatının önde gelen şehirlerden birisi olarak, deprem bölgelerinin tamamında işsiz kalan, iş arayan, hayatını devam ettirebilmek isteyen ayakkabıcı esnaf ve sanatkarın Konya’ya gelmesini planladık. Bölgedeki oda başkanları ile görüştük ve Konya’ya gelen depremzede meslektaşlarımıza iş imkanı sağlayacağımızı belirttik. Elhamdülillah Konya’da 200 civarında sitemize gelen depremzede kardeşlerimizi iş yerlerine yerleştirdik. Bunun yanında bizim sanayimizdeki esnaf ve sanatkarımızın talepleri devam ediyor. Konya’ya yerleşen ya da Konya’da geçici olarak bulunan depremzedeler için özellikle ayakkabı sektöründe çalışan kardeşlerimiz için kapılarımız açık. Konya Ayakkabıcılar Odasına gelerek veya bizim mail adreslerimiz üzerinden bize müracaat etsinler. Onlara mutlak süratle iş kapısı, iş imkanı sağlayacağız. Elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Memlekette her yer yıkılınca iş falan kalmadı”

Depremin ardından geldiği Konya’da ayakkabı üretim alanında hemen iş bulduğunu anlatan ayakkabı ustası 3 çocuk babası Mehmet Elbeze (42), “Deprem sonrası evimizin ağır hasar kaydı oluştu. Tam yıkılmadı ama çoğu yeri yıkıldı. Hatay’da kendimi bildim bileli 15 yaşından beri ayakkabı imalatında çalışıyorum. Hatay’dan ilk Antalya’ya geldik. Daha sonra Burdur’a KYK yurduna yerleştirildik. Para imkanı olmayınca mecbur çalışmak zorundayım. İş için internetten araştırma yaptım. Daha sonra bu iş çıktı ve telefonla iletişime geçtim sonra da çalışmaya başladım. Beklediğimden daha çok bir ilgi gördüm. Sağ olsunlar, bana hepsi iyi davrandı. Hatay’dan çıkmamın tek sebebi, canımı kurtarma çabasıydı. Hatay’dan çocuklarımızın yaşamını devam ettirebilmek için çıktık. İş bulmak aklımda değildi. Oturduğum yerde boş kalmaktansa araştırıp iletişime geçeyim diye düşündüm. Bizim memlekette her yer yıkılınca iş falan kalmadı. Sağ olsunlar orada AFAD ekibi, Kızılay, askerimiz, devletimiz eksik olmasın her zaman hepsi oradaydı. Benim şuanda tek hedefim, memleketim Hatay’a geri dönebilmek” şeklinde konuştu.

“Konya’ya geldik burada da aynı işi yapıyoruz”

Konya’da farklı bir ayakkabı üretim firmasında işe başlayan ayakkabı ustası Murat Çoşar (34) da “Hatay’da ayakkabı imalatçısı olarak kesim bölümünde çalışıyordum. O işi yapıyorduk abimle. Konya’ya geldik burada da aynı işi yapıyoruz, yardımcı oluyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Hedefimiz kendi işimizi yapmaktı, ileriye yönelik bir şeyler yapabilmekti. Depremde bireysel olarak kaybımız yok ama akrabalardan kaybımız çok, eş, dost ve arkadaş olarak çok fazla. Allah kimseye yaşatmasın gerçekten zor yani” diye konuştu.