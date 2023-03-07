Depremzede kadınların Savrun Çayı’nda zorlu üretim mesaisi

Osmaniye’de yaşanan yıkıcı depremin ardından üretime devam eden kadınlar, Savrun Çayı’nda zorlu hava şartlarına aldırmadan turp üretimi için mesai yapıyor.

Kadirli ilçesinde turp üretiminin yüzde 70’inin karşılandığı Savrun Çayı’nın soğuk sularında depremzede kadınların dayanışması ile üretim sürüyor. Römorklarla gelen tonlarca turp Savrun Çayı’nda tazyikli suyla yıkanırken, kadınların emekleri ile paketlenerek Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Kadın dayanışmasının ve emeğinin en zorlu mesaisinin yaşandığı bölgede depremin izleri de çalışarak siliniyor.

Üretici ve depremzede olan Adem Üstünel evde büyük korku yaşadıklarını ama ilk günden beri üretimi sürdürdüklerini kaydederek, "Bir yanda afet bir yanda üretim. Burada kadın erkek eşit şekilde üretmeye devam ediyor" dedi.

Kadınlardan Türkan Doğru ise, "Ölenlerimize Allah rahmet eylesin, kalanlarımızla mücadeleye devam ediyoruz. Ölmezsek çalışıp üreteceğiz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz her zaman yanındayız. Görmek çok isterim ama gidemiyorum" diye konuştu.

Savrun Çayı’nda kadınların zorlu bir mücadelesi olduğuna dikkat çeken Nazmiye İspir de kadınların çok çalışkan ve üretken olduğunu dile getirdi.

Çalışanlardan İbrahim Kaya ise destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AFAD’a teşekkür ederek, kendilerinin de afetin ilk gününden bu yana çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.