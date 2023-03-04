Depremzede kadınları, özledikleri ev ortamına kavuşturdular

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Aymelek Derneği Yaşlı Gündüz Bakımevi’ne getirilen 65 yaş ve üzeri depremzede kadınlar özledikleri ev ortamına kavuşurken, yapılan etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Mehpare Aslan; “Büyük bir ıstırap yaşadık ama şu an cennette gibiyiz” dedi.

Kahramanmaraş depreminin ardından Aydın’a gelen depremzede kadınların, ev ortamı özlemlerini giderebilmek için harekete geçen Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aymelek Derneği işbirliğiyle anlamlı bir projeye imza attı. Memleketlerinde her şeylerini bırakarak Aydın’a gelmek zorunda kalan depremzedelerin ev hasretini giderebilmek ve bir nebze moral olabilmek amacıyla öğrenci yurtlarında kalan 65 yaş ve üzeri depremzede 15 kadın, özledikleri ev ortamına kavuştu. Aymelek Derneği Yaşlı Gündüz Bakımevi’ne gelen kadınlar, burada hem sosyalleşerek moral buldular hem de hasret giderdiler. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yaşlı gündüz bakımevinde adeta altın günü havasında geçen buluşmada kimi depremzede kadınlar ev ortamı rahatlığını yaşarken kimi kadınlar da bahçe işleri ile uğraşarak stres attı. Bir gün olsun kendilerini evlerinde hisseden yaşlılara Aymelek Derneği Yaşlı Gündüz Bakımevi çalışanları ve gönüllüleri tarafından hazırlanan yemekler ikram edilirken, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için de mevlit okundu. Depremzede kadınları ziyaret eden Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ise herkese ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileterek, el birliği ile yaraların sarılacağına dikkat çekti.

“En ufak bir katkımız olursa bahtiyar olacağız”

Hayata geçirilen projenin sürekli hale getirileceğini ifade eden Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, depremzede kadınlara yönelik yaptığı konuşmada ise “Misafirlerimiz geldi, bir şekilde yerleştirdik ama bu insanların bulunduğu ortamdan çıkıp biraz daha sosyalleşmesi, farklı ortam görmesi veya kaynaşması anlamında büyüklerimizi misafir edelim dedik. Şu an hem burada hem de Söke ve Germencik ilçelerimizdeki yerlerimizde bu programlar yapılacak. Sizlerin gönüllerini biraz huzura kavuşturabilirsek, acınız büyük bunun da farkındayız. Orada can ve mallar gitti. Mallar geri gelecektir ama canlarımız gitti ama bir şey daha var. Hayat devam edecek. Ben de 99 depremi mağduruyum. Düzceliyim. Bunları yaşamış bir evladınız olarak konuşuyorum. Hayat olduğu sürece ümit var olacak. Rahmetlilerimize dualarımızı edeceğiz. Geride kalanlara sabır dileyeceğiz. Devletimiz güçlü hamdolsun. Hep beraber çok şeyler yaşadık ve atlattık ama biz sizleri, özellikle daha rahat ortamlarda en azından bir ev ortamını hissettirme anlamında böyle bir düşüncemiz oldu. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. El ele, kol kola atlatacağız. Bunda biz de ufacık bir katkı verebilirsek, şahsım, kurumum ve arkadaşlarım adına en büyük bahtiyar biz olacağız” ifadelerine yer verdi.

“Zor günleri birlikte aşacağız”

Depremzede kadınları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş da, “Halkımız bu konuda çok duyarlı. Güzel bir milletiz. Yardımsever, insanlık duygusu fazla olan bir milletiz biz. İnşallah bu günleri hep beraber, sizler sabırla, bizler de elimizden geleni yaparak atlatacağız. Tabi ki kendi memleketiniz başka. Sonuçta otu çek köküne bak demişler. İlle de insanın memleketi havası suyu olacak ama hep birlikte bu zor günleri aşacağız” şeklinde konuştu.

“Bir anlık da olsa özlediğimiz ortama kavuştuk”

Yaşadıkları ıstırabın ardından Aydın’da adeta cennette gibi olduklarını ifade eden depremzedelerden Mehpare Aslan; “Büyük bir ıstırap yaşadık ama Aydın’a geldik. İnsanlar bizi aydınlattı. Acımız, tabi ki bitmeyen bir acı. Kalbimizden hiç bir an çıkmaz ama biz huzura geldik. İnan ki şu an cennetteyiz. O anki ıstırap ile şu anki durum arasında dağlar kadar fark var. Pislik içinde, çamurun, karın içinde geldik ama bizi çok mutlu ettiler. Allah herkesten razı olsun. KYK yurdunda kalıyoruz. Şimdide bize özlediğimiz ev ortamını sundular. Ayrıyeten herkese çok teşekkür ederim. Bu ev ortamı bize ayrı bir mutluluk verdi. Bizlere kucak açtılar, sıcak bir yuva, sıcak bir çorba verdiler. Çok mutluyuz. Burada farklı insanlarla tanıştık çok iyi insanlar. Özellikle buranın insanları çok sıcak. Bize iyi davrandılar. Hiç kalbimizi kırmadılar. Yani şu anda huzur içindeyiz. Tabii ki evimi de özledim. Buralara geldik. Evimi görmedim, hiç bir şeyimi alamadım. Evimi özledim tabi. Bir anlık da olsa burada özlediğimiz ortama kavuştuk ama tabi insanın kendi evinin ayrı bir yeri var” dedi.

“Aydın’da bize ev ortamından fazlasını gösterdiler”

Kadınların altın günü gibi bir ortamda olduklarını ifade ederek mutluluğunu dile getiren depremzedelerden Fadime Gümüş ise “Tabi herkes gibi bende kendi evimi, ortamımı isterim. Evimi özledim ama buraya gelince çok farklı oldu. o özlemi bir nebzede olsa giderdik. Burada sağ olsunlar ev ortamını yaşattılar. Pişman olmadık Aydın’a geldiğimize. İlk etapta nereye gideceğimizi merak ediyorduk. Değişik gözle görüyorduk, korkuyorduk. Çünkü evden çıkıyorsun bilmediğin bir yere geliyorsun ama şu an geldiğime pişman değilim. Çok mutluyum ve memnunum. Bize Aydın’da ev ortamından fazlasını gösterdiler. Allah herkesten razı olsun. Burada bir nebze de olsa kendi evimizde gibi hissettik. Dostluk edindik, arkadaşlık edindik. Bir aile olduk. Hepimiz birbirimize kenetlendik. Çok güzel bir ortam oldu. Bayanların bir altın günü gibi bir ortam oldu. Şu an biz aynı onun gibiyiz” dedi.