Depremzede kadınlar çocuklar için örgü örüp, taş baskı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu’ya gelen depremzede kadınlar, deprem bölgesindeki çocuklar için örgü örüyor. Kadınlar, 1700’lü yıllardan günümüze kadar gelen coğrafi işaretli taş baskı da yaparak depremi unutmaya çalışıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden Kastamonu’ya gelen depremzede kadınlar, çeşitli aktivitelerle depremin bıraktığı izleri unutmaya çalışıyor. Kastamonu’da depremin ardından kentteki yurtlara yerleştirilen yaklaşık 20 kadın için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi’nde örgü ve taş baskı etkinliği düzenlendi. Depremzede kadınlar, ördükleri örgüleri depremzede çocuklara hediye edecek. Ayrıca kadınlar, 1700’lü yıllardan günümüze kadar gelen taş baskı da yaptı. Kastamonu’nun coğrafi işaretle tescilli taş baskı sanatını öğrenen kadınlar, yaptıkları ürünleri deprem bölgesine gönderiyor.

Depremzede kadınları Gençlik Merkezi’nde ziyaret eden Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır, depremzedelerin her türlü fiziksel ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, “Psikolojik ihtiyaçlarından fiziksel ihtiyaçlarına kadar bizler için önemli ve yakından ilgileniyoruz. Burada sivil toplum kuruluşlarından her türlü kesime kadar herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Fiziksel kısmıyla ilgilenmek kolay ama bizler biraz daha psikolojik kısmıyla ilgilenelim istedik. Bu sebeple düşüncelerini dağıtmak, biraz normal hayata dönebilmelerini sağlamak için birtakım etkinlikler yapmak gerektiğini düşündük. Bunların devamı gelecek. Pek çok düşüncemiz var. Kalbimiz onlarla çarpıyor. Tüm ülke tek yürek” dedi.

Depremzede kadınlara örgü ve taş baskı eğitimi veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Emel Karkacıoğlu, “Yolkonak Gençlik Kampı’nda ve şehrimizdeki yurtlarda depremzede aileler kalıyor. Bu sebeple ilimize gelen depremzedelere yardımcı olabilmek ve biraz olsun depremzede kadınlarımızı sosyal hayatlarına döndürebilmek, acılarını bir nebze de olsun unutabilmeleri amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Şu anda taş baskı ve örgü kursumuz bulunuyor. Depremzede kadınlarımızla ilk etapta bu şekilde etkinliklerimize başladık” diye konuştu.

Hatay’dan Kastamonu’ya geldiğini belirten depremzede Fatma Çelik, “Bize yün verdiler, şiş verdiler. Yurtta kalıyoruz. Çok şükür canımız sağ. Orada yurtta kalan çocuklarımız var. Yelek, kazak, ceket örüp hediye edeceğiz. Ben iki gün önce tanıdıklardan şiş ve yün istedim. Orada da işleyip çocuklara hediye ettim. Bunun mutluluğunu anlatamam” dedi.

Malatya’dan Kastamonu’ya gelen Hatice Coşkun ise, "En azından bir değişiklik olsun, kafamızı dağıtalım diye geldik” şeklinde konuştu.