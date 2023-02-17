Depremzede ile madencilerin ağlatan buluşması

Zonguldak’ta deprem bölgesinden dönen maden işçileri alkışlarla, çiçeklerle karşılandı. Hatay’ın Antakya ilçesinde ailesiyle enkazdan çıkarak Zonguldak’a gelen bir depremzedenin maden işçisine sarılarak teşekkür etmesi, duygu dolu anlar yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Zonguldaklı maden işçileri, görevlerini tamamladıktan sonra memleketlerine geri döndü. Polis eşliğinde otobüslerle şehre giriş yapan madenciler, Madenci Anıtı önünde çok sayıda vatandaşın katılımıyla karşılandı.

Pankartlarla, alkışlarla ve çiçeklerle karşılanan maden işçileri duygu dolu anlar yaşadı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, protokol üyeleri ve halkın karşıladığı maden işçileri, kendileri için oluşturulan koridordan geçti.

Birbirlerine sarılarak teselli buldular

On gündür bölgede olduğunu anlatan maden işçisi Hidayet Bozacıoğlu, deprem felaketini anlatırken, "Hatay yerle bir olmuş. Hatay yok, Hatay diye bir yer kalmamış. On gündür deprem bölgesindeyiz. Çadırlarda kaldık" dedi. Bu sırada Antakya’dan geldiğini anlatan depremzede Vedat Altınöz, "Ben de Antakya’dan geldim. Enkazdan çıktım. Allah sizlerden razı olsun. Memleketinize geldik. Eşim, kızım ve ben geldik. Allah’ım sabırlar versin. Ölenlere de rahmet diliyorum. İyi ki varsınız" diyerek maden işçisine sarıldı.

Bölgeye yeniden maden işçilerinin sevk edildiğini anlatan maden işçisi Bozacıoğlu, "Bu saatten sonra çıkan olursa sürpriz. Bir grup daha gitti. Bekliyoruz. Bize de tekrardan gel derlerse yine görev için gideriz" dedi.

"İkinci katta oturmama rağmen binanın üstünden çıktık"

Yaşadığı dehşeti gazetecilere anlatan Vedat Altınöz isimli depremzede, "Antakya merkezde oturmaktayım. Gürgenpaşa Mahallesi’nde oturuyordum. İkinci katta oturuyordum. Bina yedi katlıydı. Bizi kurtardıklarında binanın üstünden çıktık. İkinci katta oturmama rağmen deprem sonrası binanın üstündeydik. Allah razı olsun bizi kurtaranlardan. Masanın altına girmiştim. O zaman daha madenciler gelmemişti. Ama ben yine de hepsine teşekkür ederim. Deprem olduğu zaman eşim uyardı. Masanın altına girdik. Masanın altında kaldık. Sallandı, binanın yıkıldığını bilmiyorduk. Biz evdekiler düşüyor sandık. Bizi çıkarttıklarında bir baktım ki binanın üstünde öbür taraftan indirdiler bizi. Masa bizi kurtardı. Zonguldak’a dün geldik. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Bize ev tahsis ettiler. Zonguldaklı hemşehrilerimiz bize yardım ediyorlar" diye konuştu.

"Kömür üretmeye değil ömür kurtarmaya gittik"

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Gerçekten konuşmak zor. Asrın felaketinde gerçekten Zonguldak’taki kahraman madencilerimiz başta olmak üzere orada bir can daha nasıl kurtarırız diye cansiperane, canları uğruna gayret gösterdiler. Gururumuz oldular. Bizler de belediye başkanlarımızla, vekillerimizle beraber oradaydık. Madenci kardeşlerimizin gayretine bizzat şahit olduk. Haklarını ödeyemeyiz. Ne kadar gurur duysak az. En büyük emek onların. Bugün Zonguldak’ta onları Madenci Anıtı önünde karşıladık. Rabbim bir daha böyle felaketlerle sınamasın" dedi.

Deprem bölgesinden dönen Dursun Bozacıoğlu isimli maden işçisi ise, "Kömür üretmeye değil ömür kurtarmaya gittik. Türkiye’mizin başı sağ olsun. Ülkemiz inşallah böyle afetlerle karşılaşmaz" diye temennide bulundu.

Karşılama töreni sonrası maden işçileri otobüslere binerek evlerinin yolunu tuttu.