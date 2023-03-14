Depremzede gençler umutları yeşertmek için birlik oldu

Adıyaman’da 20 depremzede genç, yardımların dağıtımı için gönüllü oldu. Ailelerini çadırlarda bırakan gençler, Kızılay’ın mutfak ve ikram araçlarında çalışarak afetzedelere yardım eli uzatıyor.

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Adıyaman’a da çok zarar verdi. Yıkıntıların arasından yeniden doğmaya hazırlanan Adıyaman’da yaşları 18-22 arasında değişen 20 genç, afetzedeler için birlik oldu. Ailelerini çadırlarda bırakan gençler, Adıyaman Valiliği önünde Kızılay’ın mobil mutfak ve ikram araçlarında görev alarak, depremzedelere 3 öğün sıcak yemek ve ikramlık ürünler dağıtıyor.

"Molozlara basarak aşağıya inmiştik"

Depreme 5 katlı binanın 3’üncü katında yakalanan Şevval Aşık (21), "Deprem esnasında ailemin yanında değildim, ablamlarla beraberdim. 5 katlı binanın 3’üncü katındaydık. Sarsıntılı bir depremdi. Bizim binadan çıkmamız olağanüstü bir şeydi. Molozlara basarak aşağıya inmiştik. 2 yaşında bir yeğenim var, o da etkilendi. Çıktığımızda ben biraz soğukkanlılık yapmışım. Evden telefonumu aldım, giyinerek çıktım. Hatta ayakkabımın bağcıklarını bile bağladım. İndiğimizde mahşer yeri gibi bir şey diyebilirim. Rabbim bir daha hiç kimseye yaşatmasın" dedi.

"Kızılay sayesinde hemşehrilerime yardım etmeye çalışıyorum"

Depremzedeler için gönüllü olan Aşık, "Buraya gelmemdeki tek amaç bir depremzede olarak onların yanında olduğumu bilmelerini istemem oldu. Biz burada kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere 3 öğün yemek dağıtıyoruz. Kızılay sayesinde hemşehrilerime yardım etmeye çalışıyorum. İkram aracımızda çay, kahve, ikramlıklar, çocuklar için abur cuburlar ve şekerler veriyoruz. Çocukların yüzünü de bir nebzede olsun güldürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Hep beraber, birlikte olarak ayağa kalkacağız"

Afeti yaşayan vatandaşlara umut olacaklarını söyleyen Aşık, "Kızılay’a ilk geldiğim zaman çok şaşırmıştım. Herkes kendi ailesinin yanında çadırda kalıyor. Buraya Adıyamanlı gençlerin gelip depremzedeler için bir şeyler yaptıklarını görünce çok mutlu oldum. Hep beraber, birlikte olarak ayağa kalkacağız. Bugünleri de atlatacağız" ifadelerini kullandı.